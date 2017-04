„Szwejkiem” do Medzilaborców

RZESZÓW, PODKARPACIE. Próbne kursy na Słowację cieszyły się dużym zainteresowaniem podróżnych, stąd pomysł na uruchomienie linii z Rzeszowa do Medzilaborców na okres dwóch miesięcy.

Od 1 lipca do 3 września rozpoczną się próbne przejazdy z Rzeszowa na Słowację. To odzew na bardzo duże zainteresowanie tym atrakcyjnym połączeniem. Jego potencjał dostrzegł marszałek województwa podkarpackiego.

Na pomysł uruchomienia połączenia z Rzeszowa do Medzilaborców na Słowacji wpadli Adam Filar z KochamKolej.pl, Jerzy Zuba oraz Igor Wójciak. Przejazd „Szwejkiem”, bo tak się nazywa ten pociąg, to przedłużenie połączenia kolejowego, które kończyło się w Łupkowie.

Ogromne zainteresowanie podróżnych oraz walory turystyczne Słowacji przekonały do inicjatywy sejmową komisję infrastruktury. Poparcie w działaniu zdobyli również u marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla, który osobiście przejechał tę trasą i zgodził się na uruchomienie próbnego połączenia na okres dwóch miesięcy. Będzie ono realizowane w terminie od 1 lipca do 3 września bieżącego roku.

- W ubiegłym roku próbne kursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ludzie nie mieścili się w szynobusach, połowa pasażerów została, bo tak był obłożony. Jest potencjał, tylko trzeba go zagospodarować, rozreklamować, pokazać i zmobilizować nie tylko nas społeczników, ale muszą się w to włączyć samorządy – podkreśla Adam Filar z akcji KochamKolej.pl

Wyjazd z Rzeszowa odbędzie się o 5.54 w sobotę i niedzielę. Z Jasła pociąg wyjedzie o 7.22, tak aby przyjazd do Medzilaborców był o 10.30. Marszałek Ortyl zgodził się na uruchomienie połączenia zwrotnego. To rodzi nadzieje, że Słowacy będą chcieli z niego skorzystać, aby w Polsce zrobić np. zakupy. Wyjazd z Medzilaborców planowany jest o 10.31, a powrotny o 17.25. – Próbujemy wykorzystać pociąg pod względem ekonomicznym. Rozwój tego terenu może spowodować to, że przyciągniemy nie tylko turystów, ale ludzi, którzy przyjdą na zakupy. W Medzilaborcach jest Muzeum Andy Warhola – ewenement. Można także pojechać dalej do Humennego czy Koszyc, bądź wybrać się do Bratysławy – podkreśla A. Filar.

Koszt biletu z Rzeszowa do Łupkowa to 21 zł, a przejście na słowacką stronę to 1 euro w obie strony.

