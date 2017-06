Szynobusy do Rzeszowa co pół godziny?

KOLBUSZOWA. Plany są ambitne i mają spore szanse na powodzenie.

Między Kolbuszową a Rzeszowem co pół godziny mogą kursować nowoczesne szynobusy. Szansę na to daje program Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, z którego władze województwa zamierzają pozyskać ok. 400 mln zł. Część z tej kwoty ma trafić m.in. na: zakup szynobusów, budowę dla nich zajezdni i zwiększenie liczby połączeń kolejowych między stolicą Podkarpacia a sąsiednimi miastami. Gra jest warta świeczki.

Gdyby przedsięwzięcie doszło do skutku, a są na to spore szanse, między Kolbuszową a Rzeszowem jeździłyby szynobusy: w godz. 5-8 i 14-17 co 30 min, w pozostałych – co 60 min. Podobnie byłoby w przypadku innych miejscowości leżących obok stolicy Podkarpacia.

- Wizja skomunikowania naszej gminy z Rzeszowem jest bardzo interesująca i dająca wiele możliwości, szczególnie młodzieży szkolnej i pracującym – komentuje Krzysztof Wilk, przewodniczący Rady Miejskiej. – Bezpośredni kontakt ze stolicą Podkarpacia, i to co pół godziny, przy dzisiejszych korkach na ulicach, to naprawdę świetna sprawa – dodaje.

Jest jednak pewien problem. W związku z tym, że projekt musi się finansowo bilansować, gminy muszą partycypować w dopłatach do cen biletów w latach 2021-25. – Dla nas oznacza to wydatek 239,4 tys. zł, które musimy zapisać w budżecie – mówi burmistrz Jan Zuba. – Nie jest to mało, zwłaszcza że jako gmina mamy wiele wydatków. Pan marszałek Władysław Ortyl obiecał nam jednak, że zrobi wszystko, aby w praktyce ta kwota nie została skonsumowana. Niemniej jednak, składając wniosek, musimy złożyć takową deklarację.

Burmistrz podkreśla, że udział w projekcie daje również szansę na wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę kolejową, m.in. w modernizację niszczejącego dworca i budowę parkingów. – To taka transakcja wiązana – zaznacza. – Nas samych nie byłoby na to stać.

Paweł Galek