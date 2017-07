Tadeusz Ferenc za przyjmowaniem migrantów

RZESZÓW. Czy do Rzeszowa przyjadą uchodźcy?

Kilka dni temu w Gdańsku prezydenci 12 polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich podpisali specjalną deklarację w sprawie migracji. Swój podpis złożył także Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. Co na ten temat sądzą mieszkańcy?

„Migracje to procesy dynamiczne, powszechne i – jak pokazuje historia świata – wręcz korzystne. Polskie duże miasta od wielu lat są otwarte na procesy migracyjne i różnorodność mieszkańców. Przyjazna obsługa w urzędach, znalezienie mieszkania, możliwości zatrudnienia, dostęp do edukacji i służby zdrowia, nauka języka i kultury polskiej – to podstawy integracji ludzi o różnym pochodzeniu” – czytamy w Deklaracji Prezydentów o współdziałaniu Miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji.

Prezydenci zdeklarowali współdziałanie miast w celu wysokiej jakości życia wszystkim mieszkańcom, w duchu solidarności i odpowiedzialności za wspólnotę, którą tworzymy wraz z migrantami.

„Dla wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń miast powołujemy zespół roboczy ds. migracji i integracji. Będzie on wspierany wiedzą specjalistyczną dwóch kluczowych organizacji: Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz Biura Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)” – czytamy.

W poniedziałek rano do naszej redakcji wpłynął list podpisany „Mieszkańcy Miasta Rzeszowa”, w którym kategorycznie nie zgadzają się oni na pomysł jakiegokolwiek przyjmowania uchodźców czy imigrantów do Polski, w tym Rzeszowa.

„Jeśli pan Prezydent Ferenc pragnie okazać pomoc, niech rozważy następującą regułę sprawdzoną przez fachowców, iż pomoc na miejscu w krajach zamieszkania tych ludzi jest 10-krotnie bardziej efektywna niż pomaganie tu na miejscu, w Europie. Wnosimy o natychmiastowe wycofanie się z takich czy podobnych pomysłów” – piszą.

Tylko chrześcijanie?

O szczegóły sprawy zapytaliśmy w ratuszu. Jak usłyszeliśmy, podpisanie deklaracji nie niesie za sobą żadnych konkretnych działań.

- Jest to deklaracja współpracy z rządem i innymi miastami, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że rząd podejmie decyzję o przyjmowaniu uchodźców. Prezydent stoi na stanowisku, że najlepiej by było, gdyby to byli tzw. syryjscy chrześcijanie, bo w przypadku tej samej wiary co u nas nie byłoby problemów związanych z kontrowersjami wokół religii. Ale zaznacza, że jest to tylko deklaracja chęci współpracy – wyjaśnia Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa.

SONDA SUPER NOWOŚCI

O przyjmowanie uchodźców do Polski i Rzeszowa zapytaliśmy mieszkańców:

MARYSIA: – Nie jestem ani za, ani przeciw. Trzeba do tego podejść indywidualnie, w zależności od tego, kto potrzebuje pomocy i jakiej. Najlepiej byłoby pomóc im tam na miejscu, a jak trzeba, to przyjmujmy tych, którzy naprawdę tego potrzebują.

ADRIANNA: – Nie wiem. Z jednej strony tutaj było im bezpieczniej, ale z drugiej strony boimy się, że będzie się działo u nas to co w krajach zachodnich.

PIOTREK: – Nie jestem za przyjmowaniem uchodźców, bo widzę, co się dzieje na Zachodzie i widzę, że ataki terrorystyczne się nasiliły. Jest lęk, żeby nie było tego u nas.

STANISŁAW C: – Nie zgadzam się absolutnie, bo kiedyś za 50 lat będzie z tego problem. Episkopat się wypowiadał, żeby przyjąć. Niech sobie w takim razie przyjmują do swoich pałaców. Pomóc im trzeba, ale tam na miejscu. Jak ktoś chce przyjąć, niech przyjmuje do siebie do domu.

Blanka Szlachcińska