Tajemnicza śmierć 25-latki w Holandii

KROSNO. Zwłoki Aleksandry G., mieszkanki pow. Krośnieńskiego, znaleziono w hotelu pracowniczym w mieście Maarsbergen.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo ws. śmierci 25-letniej Aleksandry G., której ciało znaleziono w sobotę, 14 lipca, w dawnym hotelu Mrâth w prowincji Utrecht w środkowej Holandii. Kobieta mieszkała w nim wraz z innymi Polakami pracującymi tam sezonowo. 25-latka najprawdopodobniej została zamordowana nożem. Podejrzany o jej zabójstwo 26-letni Polak, z którym dzieliła pokój, został już zatrzymany przez holenderskie organy ścigania.

- 20 lipca wszczęte zostało śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 25-letniej Aleksandry G., do którego doszło 14 lipca. To na razie wstępna kwalifikacja czynu, bo czynności procesowe trwają. Zawiadomienie o przestępstwie złożył ojciec ofiary – mówi prowadzący postępowanie prok. Piotr Mazan z Prokuratury Okręgowej w Krośnie. – Nasze postępowanie prowadzone jest równolegle ze śledztwem strony holenderskiej. Będziemy zwracać się do nich, by udostępnili nam informacje, które posiada policja i prokuratura dotyczące okoliczności śmierci 25-latki. Chcemy dowiedzieć się, jakie czynności w tej sprawie zostały do tej pory przez nich podjęte – dodaje prokurator.

Krzyki w pokoju?

Zwłoki 25-latki z powiatu krośnieńskiego zostały odnalezione około godz. 14. Znajdowały się w zajmowanym przez kobietę jednym z pokojów zamkniętego w 2015 r. hotelu Mrâth, który aktualnie funkcjonuje jako pensjonat dla Polaków trudniących się pracą sezonową w Holandii. Aleksandra G. mieszkała w pokoju razem z 26-letnim Polakiem. W dniu, w którym doszło do tragedii, jak relacjonowali świadkowie – mieszkańcy hotelu do których dotarły holenderskie media, miały dobiegać z niego odgłosy kłótni i krzyk kobiety. Jak donoszą zagraniczne portale, w sobotę, 14 lipca, 26-latek został zatrzymany przez holenderskie organy ścigania pod zarzutem zabójstwa kobiety. Miał jej zadać śmiertelne ciosy nożem. Decyzją sądu w Utrehcie, trafił do aresztu tymczasowego. Ojciec ofiary, który o śmierci córki zawiadomił krośnieńską prokuraturę, miał dowiedzieć się o tragicznych wydarzeniach od rodziny mieszkającej w Holandii.

Katarzyna Szczyrek