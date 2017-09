Tak będzie wyglądało nowe lodowisko

RZESZÓW. Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztowała budowa nowego lodowiska.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytego, sztucznie mrożonego lodowiska w Rzeszowie. Robi to firma z Krakowa za 170 tys. zł. Architekci przygotowali już wstępne wizualizacje inwestycji. Na budowę trzeba będzie jednak poczekać.

Hala ma stanąć na działce należącej do miasta na os. Drabinianka między ulicami Graniczną i Zieloną. Projektowany obiekt będzie spełniał funkcje krytego lodowiska wielosezonowego o charakterze rekreacyjnym z możliwością rozgrywek I ligi hokeja na lodzie. W garażu podziemnym znajdą się miejsca parkingowe na ok. 100 samochodów osobowych. Szacowana powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 4 tys. mkw. Obiekt, w którym znajdzie się lodowisko, ma przypominać halę sportową przy Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Hetmańskiej.

Budynek będzie miał wymiary 60 na 45 metrów, a płyta lodowiska 60 na 30 metrów. Obiekt będzie miał pełne zaplecze sanitarne, szatnie i wypożyczalnię łyżew oraz trybunę dla widzów, gdzie zasiądzie ok. 300 osób. Cały budynek ma być wspierany przez panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Budowa ruszy nie wcześniej niż w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo, ile Urząd Miasta przeznaczy na prace. Nie ma też decyzji, ile miesięcy w roku lodowisko będzie otwarte. Ta zostanie podjęta, kiedy wykonawca dostarczy miastu pełną dokumentację projektową.

Przed mieszkańcami Rzeszowa jednak kolejny sezon, kiedy nie będą mogli korzystać z lodowiska z prawdziwego zdarzenia. Zeszłej zimy mogli korzystać z lodowiska na placu eventowym Millenium Hall i na osiedlu Baranówka. Na chwilę zostało też zamontowane lodowisko w Rynku. Jednak wszędzie liczba chętnych odstraszała kolejnych.

Blanka Szlachcińska