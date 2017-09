Takiego przemytu chyba jeszcze nie było

BUDOMIERZ. Ta informacja jest rzec można z cyklu „czego to ludzie nie przemycają”. 28-letni Ukrainiec wiózł do Polski 100 tóg studenckich i 50 takichż biretów. Do oclenia, oczywiście, nic nie zgłosił.

Nietypowa kontrabanda ukryta była w bagażu kierowcy i w miejscu na koło zapasowe hondy, którą Ukrainiec przyjechał na przejście graniczne w Budomierzu. Znaleźli ją celnicy z KAS, którzy jakoś nie dali wiary w jego deklaracje, że nie ma nic do zgłoszenia celnego.

Teraz 28-latka czeka postępowanie karne skarbowe, a 100 studentów obejdzie się bez tóg z przemytu, a o połowę mniej bez biretów.

emka