Talerz jak płótno malarza

SuperWywiad w Michałem Korkoszem, blogerem kulinarnym.

- Mając ledwie 9 lat przyrządzał pan śniadania całej rodzinie. Takie dziecko to skarb!

- Każdy chciałby mieć takie dziecko, prawda? Bliscy przyzwyczaili się do dobrego i teraz, gdy wyjeżdżam do Warszawy na studia, niejedną łezkę w oku uronili (śmiech).

- Podczas Wigilii też pan rządzi w kuchni?

- Wtedy prym wiodą babcia i inne osoby podtrzymujące rodzinne tradycje. Ja zajmuję się słodkościami. Serniki i makowce wychodzą spod mojej ręki.

- Skąd u pana miłość do gotowania i pieczenia?

- Duży wpływ odegrało wychowanie, rodzinne poszanowanie jedzenia. Bardzo szybko zacząłem dociekać, skąd pochodzą produkty, tej wiedzy przybywało i dziś kulinaria to coś więcej niż hobby. To moja pasja i sposób na życie.

- Koledzy nie uśmiechali się pod nosem? Chłopaki to raczej gry komputerowe, piłka przed blokiem…

- Raczej podziwiali, bo częstowałem ich słodkościami (śmiech). Ktoś powie, że idealnie się wpasowałem, ponieważ gotowanie jest obecnie szalenie modne. Ale gdy zaczynałem, niewiele osób zajmowało się tym na poważnie.

- Na łakomczucha pan nie wygląda.

- Ważę 60 kg przy 170 cm wzrostu, ale zapewniam, że potrafię zjeść. Szczupła sylwetka to kwestia metabolizmu i zdrowego trybu życia. Uprawiam sport.

- Lubi pan eksperymentować w kuchni czy może jest kulinarnym konserwatystą?

- Szanuję tradycję, ale lubię odkrywać nowe smaki. Moje ostatnie odkrycie to hummus z wędzoną śliwką. Jadłem to w fajnej krakowskiej knajpce. Na swoim blogu rozkoszny.pl pokazuję inną, często egzotyczną stronę kuchni. Zachęcam do tworzenia ciekawych dań, lecz od razu ważna uwaga: choć to nie jest miejsce z klasycznymi przepisami, większość z nich nie jest ani dziwaczna ani skomplikowana. Warto po prostu wyjść poza schemat, odkryć bogactwo kulinarnego świata. Tym bardziej, że gros produktów dostępna jest w hipermarkecie. Polecam np. wodę różaną, czyli uboczny produkt olejku różanego. Można nią aromatyzować ciasto albo owsiankę. Dzięki temu składnikowi przeniesiemy się na Bliski Wschód.

- Każdy ma jakieś słabości: coca-cola, czekolada z orzechami, lody o północy? A za co pan dałby się pokroić?

- Wstyd się przyznać, bo promuję lokalne produkty, lecz uwielbiam zielone, „polerowane” jabłka. Wiadomo, że mają mnóstwo chemii, jednak nie potrafię im się oprzeć. Na szczęście ta odmiana, Golden Delicious, zaczęła być uprawiana w Polsce.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA