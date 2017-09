Tanio i komfortowo do Krakowa

JASŁO. Od 1 października rusza połączenie kolejowe Jasło – Kraków.

Pierwszy pociąg odjedzie ze stacji Jasło już 1 października 2017 r. Podróż pociągiem do Krakowa ma być wygodna i niedroga. – Liczymy na to, że mieszkańcy Jasła oraz pozostałych miejscowości leżących na trasie przebiegu linii przekonają się do kolei i połączenie szybko zdobędzie popularność - mówił Grzegorz Stawowy, prezes Zarządu Kolei Małopolskich sp. z o.o.

Uruchomienie połączenia kolejowego na linii Jasło – Biecz – Gorlice – Kraków to efekt wielomiesięcznych starań ze strony zainteresowanych ruchem pociągów pasażerskich w obu kierunkach władz samorządowych oraz społeczników zaangażowanych w rozwój kolei. Przewozy realizować będą Koleje Małopolskie sp. z o.o. Podróż pociągiem do Krakowa będzie trwała 3 godz. 17 min. Podróżni za przejazd zapłacą 16 zł. Obowiązywać mają również wszystkie ulgi.

Połączenie dedykowane jest głównie dla studentów i osób, które pracują w Krakowie oraz jego okolicach. Być może siatka połączeń będzie bardziej rozbudowana.

ID