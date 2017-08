Tarnobrzeżanie dziękowali za plony

TARNOBRZEG. Uroczyste obchody Tarnobrzeskiego Święta Plonów odbyły się 15 sierpnia na osiedlu Mokrzyszów. Były barwne korowody reprezentujące miejskie osiedla, przyodziane w kolorowe ludowe stroje, niezwykle efektowne wieńce dożynkowe oraz dużo chleba, wypieczonego z tegorocznego ziarna.

Za organizację miejskich dożynek co roku odpowiada inne osiedle tzw. rolnicze. W tym roku, obowiązek ten przypadł dzielnicy Mokrzyszów, a uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Dobrego Pasterza. Tu też został poświęcony wieniec dożynkowy gospodarzy.

Reprezentanci pozostałych osiedli przybyli ze swoimi wieńcami na tereny obok stadionu, gdzie zostały one poddane ocenie jury. Za najefektowniejszy uznano wieniec przygotowany przez rolników z Mokrzyszowa i to on pojedzie na wojewódzkie obchody święta plonów.

Poszczególne osiedla Tarnobrzega prezentowały na scenie nie tylko swoje wieńce, ale także programy artystyczne, w tym przyśpiewki dożynkowe. Uroczystości towarzyszyły także występy ludowych zespołów śpiewaczych „Ocicanki” i „Lasowiacy”.

mrok