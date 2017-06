Teatr Maska z nowymi pomysłami na następny sezon

RZESZÓW. Sezon teatralny 2016/2017 dobiegł końca. Maska zaprasza już od września.

Możliwość zobaczenia spektaklu „Romeo i Julia”, którego premiera miała miejsce w ubiegłą niedzielę, premiera japońskiej sztuki „Bambusowa księżniczka” w reżyserii Noriyuki Sawy, kolejna odsłona festiwalu Źródła pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor i następne premiery spektakli dla młodszych i starszych widzów. To wydarzenia, które czekają na nas w Teatrze Maska w nowym sezonie artystycznym. Monika Szela, dyrektor teatru, już teraz zdradza nam, że będzie się w Masce działo…

Teatr Maska, jak co roku, żegna się z widzami na okres wakacyjny. W tym czasie sala widowiskowa przejdzie remont. – Wymienimy krzesła i doposażymy scenę w nowe bardzo dobre oświetlenie – mówi Monika Szela. – Koniec sezonu to dla nas czas podsumowań i oczywiście planowania kolejnego sezonu, by móc zaskoczyć i zachwycić naszych widzów.

Miniony sezon artystyczny był bardzo pracowity i intensywny. – 6 doskonale przyjętych premier, wyjazdy na festiwale, z których przywoziliśmy cenne wyróżnienia i nagrody, w tym wyróżnienia za muzykę i scenografię do spektaklu „Calineczka” na Festiwalu Teatru Teatrów Lalek w Opolu i nagrodę za muzykę do spektaklu „Skarpety i Papiloty” na festiwalu w Serbii. Do tego 3 festiwale, których sami byliśmy organizatorami: Źródła Pamięci, następnie Maskarada i Festiwal Piosenki Carpathia – wylicza Monika Szela.

Już teraz zapowiada, że w kolejnym sezonie 2017/2018 będzie się działo wiele. – Zespół artystyczny wraca do pracy już we wrześniu ze spektaklem „Romeo i Julia” w reżyserii Bogusława Kierca. Niespodzianką dla widzów będzie niezwykła japońska sztuka „Bambusowa księżniczka” w reżyserii Noriyuki Sawy, japońskiego reżysera, który zaprezentował się podkarpackiej widowni podczas tegorocznej Maskarady. Szykujemy również kolejne widowiska. Serdecznie zapraszamy Państwa już od września.

ksz