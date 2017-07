Temat budowy wieży z figurą Maryi powróci?

MIELEC. – Być może przyjdzie lepszy czas, by zrealizować tę inwestycję – mówi w rozmowie z Super Nowościami przewodniczący Rady Miasta.

Plany budowy 18-metrowej wieży widokowej, której uwieńczeniem miała być wielka figura Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wywołały ogromne emocje. O Mielcu zrobiło się głośno w całej Polsce. Głośno, rzecz jasna, w sensie negatywnym. Radni w końcu zrezygnowali z budowli. Czy definitywnie? – Być może przyjdzie lepszy czas, żeby to zrealizować – mówi nam Marian Kokoszka, przewodniczący Rady Miasta.

Przeciwko budowie wieży widokowej z figurą Maryi na szczycie od samego początku byli aktywiści Obywatelskiego Mielca, którzy rozkręcali temat. Żył on nie tylko w lokalnych mediach, ale również w ogólnopolskich, choćby w Faktach TVN. W końcu „pas” powiedziały lokalne środowiska katolickie, które miały serdecznie dość medialnej nagonki.

„Trzeba było przerwać ten lewacki hejt”

- Ten hejt, ten lewacki atak, który wylewał się w mediach, był tak bezpardonowy, że trzeba było to w końcu przerwać i zrezygnować z budowy tej wieży – wspomina Marian Kokoszka, przewodniczący Rady Miasta. – Walka z tą budowlą była bardzo nie fair, poniżej pasa. Długo trwała dyskusja na ten temat. Rozmawialiśmy z wieloma środowiskami, także z proboszczami. Towarzyszył temu jednak lewacki hejt. Trzeba było to w końcu przerwać.

- Czy miałem jakieś nieprzyjemności z tytułu tej inwestycji? Oczywiście, że miałem. Ale ja robię swoje – zaznacza Kokoszka. – Jak ktoś coś mówi, to niech mówi. Ja wiem, że mam czyste sumienie. Do samego końca starałem się szukać porozumienia. Jednak nie można było sobie pozwolić na taki hejt jaki był, na to obrzucanie błotem. Lepiej było zdecydować się na odejście od tej inwestycji. Być może przyjdzie lepszy czas, żeby ją zrealizować.

Mimo protestów? – Bądźmy poważni. Dlaczego garstka ludzi, którzy być może są niewierzącymi, ma decydować za większość mielczan? – odpowiada pytaniem na pytanie. – Jestem radnym z klubu PiS, natomiast nie jestem i nie będę działaczem tej, ani żadnej innej partii. Jestem liderem związkowym. Niemniej jednak uważam, że działania, które robi totalna opozycja, której Obywatelski Mielec jest udziałowcem, są totalną żenadą. Myślę, że tym zachowaniem dodają tylko słupków poparcia dla partii rządzącej obecnie w kraju.

Paweł Galek