Ten obiekt zastąpi Hangar Arenę

MIELEC. Tak ma wyglądać przyszła hala widowiskowo-sportowa w Mielcu.

Urząd Miasta opublikował wizualizacje przyszłej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu, informując przy tym, że ogłoszony został przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Otwarcie ofert zaplanowano na 27 października. Wcześniej, bo 29 bm. zainteresowane firmy wezmą udział w wizji lokalnej na terenie budowy. Koszt inwestycji szacuje się nawet na 100 mln zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 31 grudnia 2019 r.

„Procedura przygotowania do realizacji tej olbrzymiej inwestycji była żmudna i długotrwała, ale był to niezbędny warunek do tego, aby prace mogły ruszyć jak najszybciej – czytamy w komunikacie magistratu. Jest to odpowiedź na krytykę radnych miejskich PiS, którzy zarzucali urzędnikom opieszałość, a nawet celowe opóźnianie rozpoczęcia prac.

Ogromna hala i basen z 10 torami

Obiekt, który powstanie na miejscu popularnej „Hangar Areny”, będzie składał się z dwóch części: hali sportowej o pow. ponad 10 tys. mkw. i basenu – 1 tys. mkw. Hala będzie miała widownię na ok. 3600 miejsc siedzących z możliwością przejścia widzów wokół boiska na poziomie trybun. Ma też spełniać wymogi do organizacji rozgrywek międzynarodowych.

Integralną częścią inwestycji będzie budowa basenu z 10 torami. Oprócz tego, w hali zaprojektowano dwie duże sale: treningową o pow. 1200 kw. i wymiarach 44×22 m oraz rozgrzewkową o pow. ok. 156 mkw. Do tych pomieszczeń przypisane będą po cztery szatnie. Ta część będzie również wykorzystywana do lekkoatletycznych zajęć treningowych.

Niezbędne będą rozbiórki budynków

W hali znajdą się też: sala do gry w squasha, ścianka do wspinaczki, siłownia, pomieszczenia odnowy biologicznej, lokale usługowo-gastronomiczne, sklepik klubowy, gabinet lekarski, pokoje dla trenerów, szatnie sędziów oraz inne niezbędne pomieszczenia.

Aby tak się stało, trzeba będzie dokonać rozbiórki starych budynków: warsztatowego, kotłowni i magazynów. Wybudowane zostaną też instalacje: ciepłownicza, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, sanitarna, wodociągowa i elektroenergetyczna. Prace obejmą również przebudowę trzech zjazdów z dróg publicznych, a także powstanie traktów wewnętrznych z: parkingami, chodnikami, ogrodzeniami, małą architekturą i systemami elektroakustycznymi.

Paweł Galek