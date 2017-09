Tenis na lekcjach WF w rzeszowskich szkołach?

RZESZÓW. Akcja „Dzieciaki do Rakiet” przenosi się do szkół!

Jest szansa, że w Rzeszowie w szkołach podstawowych dzieci na zajęciach wychowania fizycznego będą mieć lekcje tenisa. Dzięki akcji „Dzieciaki do Rakiet” podstawówki w dziesięciu polskich miastach, m.in. w Rzeszowie, zostaną wyposażone w sprzęt tenisowy, a nauczyciele przejdą szkolenia przygotowujące do nauczania gry w tenisa podczas lekcji wychowania fizycznego.

Wystartowała rekrutacja szkół do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, dzięki której pięćdziesiąt polskich szkół będzie mogło wprowadzić zajęcia tenisowe na lekcje wychowania fizycznego. Rekrutacja potrwa od 18 września do 13 października br.

Aby zgłosić się do programu, szkoła musi nakręcić krótki filmik pokazujący, jak jej uczniowie bawią się poprzez sport. Filmik nie musi być profesjonalny – można go nakręcić np. telefonem komórkowym. Najważniejsze w nim są sportowe emocje i dobra zabawa.

Zgłaszać filmy i głosować na nie można na stronie www.dzieciakidorakiet.pl. Spośród wszystkich rzeszowskich szkół, które prześlą swoje zgłoszenia, internauci swoimi głosami wybiorą cztery podstawówki, zaś piątą wybierze kapituła złożona z organizatorów akcji.

Akcja „Dzieciaki do Rakiet” wystartowała cyklem dziesięciu letnich imprez plenerowych, podczas których dzieci miały możliwość odbycia bezpłatnych zajęć tenisowych pod opieką profesjonalnych trenerów. Jeden z eventów odbył się na rzeszowskim Rynku.

- Tenis to fantastyczny sport ogólnorozwojowy. Czemu nie uczyć go w szkołach? Piłka nożna czy bieganie to nie wszystko. Widziałem dzieciaki, które po raz pierwszy miały rakiety w rękach i były przeszczęśliwe. Dla takich momentów wspieram akcję „Dzieciaki do Rakiet” całym sercem. Cieszę się, że dzieciaki w całej Polsce będą mogły połknąć tenisowego bakcyla – powiedział Mariusz Fyrstenberg, ambasador akcji. To jeden z czołowych polskich tenisistów. Zaczął grać w tenisa w wieku siedmiu lat, a podczas sportowej kariery grał na najwspanialszych kortach świata oraz reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich.

Do akcji mogą się zgłaszać szkoły publiczne i niepubliczne z aglomeracji rzeszowskiej, tj.: miast/gmin: Rzeszów, Dynów, Białobrzegi, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Żołynia.

bsz