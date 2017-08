Termin remontu placu Śreniawitów niepewny

RZESZÓW. Przebudowa jednego z głównych węzłów komunikacyjnych znowu się opóźni.

Niestety, spełniły się nasze przewidywania, że remont placu Śreniawitów nie rozpocznie się do zakończenia wakacji, a więc wtedy, kiedy jest blisko o połowę mniejszy ruch. Tym samym czeka nas prawdopodobnie paraliż komunikacyjny w centrum Rzeszowa, o czym mówią także sami kierowcy. Kiedy rozpocznie się remont? – Czas potrzebny na wykonanie prac wydłużyliśmy do 12 października – mówią nam miejscy urzędnicy.

To już drugi przetarg unieważniony ze względu na zbyt wysokie oferty. Urząd Miasta przewidział na remont 1 mln zł, a oferty potencjalnych wykonawców były wyższe. Do drugiego konkursu przystąpił tylko Starbag. Firma zaproponowała 1,6 mln zł. Urzędnicy nie zamierzają zwiększyć budżetu przeznaczonego na remont placu. – Liczymy na to, że zgłoszą się inni wykonawcy, którzy zaproponują niższą kwotę – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta miasta.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg powiedział nam, że w piątek, 11 sierpnia, zostanie ogłoszony kolejny przetarg. – Otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia, natomiast podpisanie umowy 4 września – informuje Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

- Czas potrzebny na wykonanie prac wydłużyliśmy do 12 października. Co ważne, mogą one być wykonywane wyłącznie od 18 do 6, poza godzinami szczytu – mówi dyrektor MZD.

Przedsięwzięcie będzie się wiązało jednak z dużymi utrudnieniami dla kierowców. Nie wyobrażają sobie oni remontu, kiedy w mieście będzie wyższe natężenie ruchu. – Prace powinny być wykonane na wakacjach, a nie kiedy do miasta wrócą uczniowie i studenci – oceniają kierowcy. – Ograniczenie czasu pracy niewiele tu pomoże. W ciągu dnia utrudnienia pozostaną, bo przecież drogi nadal będą rozkopane, a z ulic nie zniknie ciężki sprzęt.

Urząd Miasta zapewnia, że remont nie potrwa długo. – To jest kwesta 2 tygodni, bo inwestycja nie jest skomplikowana – obiecuje Chłodnicki.

Mimo wszystko mieszkańcy Rzeszowa nie mogą być pewni, czy urzędnikom uda się doprowadzić do przebudowy jesienią. – Nie wykluczamy, że kolejny raz zgłosi się do nas firma, która zaoferuje cenę zaporową – przyznaje Chłodnicki.

WK