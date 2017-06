Terroryści mogą zaatakować w Polsce

SuperWywiad ze Sławomirem Adamczykiem z Instytutu Analizy Ryzyka.

- Po ostatnich wydarzeniach w Londynie mieszkańcy polskich miast ciągle mogą spać spokojnie?

- W całej Europie rośnie ryzyko, a skoro granice są otwarte, to i w Polsce może dojść do ataku terrorystycznego. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy być wyjątkiem.

- A nie ratuje nas to, że jesteśmy na peryferiach? Zamach w wielkiej, bogatej stolicy świata zachodniego to większy rozgłos niż zamach w Warszawie, o istnieniu której nie wszyscy wiedzą.

- Nie zgadzam się. Może Warszawa dla światowych mediów jest mniej atrakcyjna niż Londyn, ale atak w stolicy Polski dla napastników też miałby niebagatelne propagandowe znaczenie. Oznaczałby bowiem rozszerzenie ich pola działania. Czyż nie jest tak, że jak dojdzie do zamachu tam, gdzie wcześniej było spokojnie, nie zaczynamy z trwogą pytać: które z miast będzie następne?

- Baliśmy się, że coś złego może się stać podczas Światowych Dni Młodzieży. Było spokojnie, ale chyba dalsza ostrożność nie zaszkodzi?

- Nie możemy dać się uśpić. To byłby największy błąd. Poza tym nie wiemy, jak wiele ataków udaremniły polskie służby. Być może z pomocą specjalistów z zagranicy, bo ta współpraca układa się całkiem dobrze.

- Polskie służby są przygotowane, by przeciwdziałać terroryzmowi?

- Znajdują się na przyzwoitym poziomie, ale nadal mają sporo do zrobienia. Myślę, że wszyscy oczekujemy, iż służby będą się doskonaliły, a państwo przeznaczało więcej pieniędzy na bezpieczeństwo. Sęk w tym, że nie chodzi tylko o zakup sprzętu, poprawa powinna nastąpić w samym sposobie myślenia o zagrożeniach. Choć i tak nic nie zastąpi pracy z osobowymi źródłami informacji. To stamtąd pochodzą najbardziej cenne i wiarygodne dane.

- Trzykrotnie deportowany z Niemiec pierwszy Polak walczący w szeregach Państwa Islamskiego (ISIS), który przyjął imię Abu Bakr Al Sham, nie był specjalnie niepokojony przez polskie służby i ostatecznie czmychnął z naszego kraju.

- Cóż, błędy popełniali również Francuzi albo Brytyjczycy, wypuszczając przyszłych zamachowców. Generalnie jednak w polskich służbach za często dochodzi do wymiany kadr. To nie wpływa na atmosferę i, co gorsza, destabilizuje pracę. Czasem na przeszkodzie stają uwarunkowania prawne. Wiedza operacyjna to jedno, a sąd – drugie. W skrócie: nie ma twardych dowodów, nie ma sprawy. I podejrzany delikwent wychodzi na wolność.

Rozmawiał Tomasz Szeliga