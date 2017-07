Trek-Segafredo wraca po więcej!

KOLARSTWO. TdP. Drużyna kolarska Trek-Segafredo zapowiada, że również tym razem zawalczy o miejsce na podium największego wydarzenia kolarskiego w Polsce.

Dla zespołu wytypowanego do udziału w 74. edycji Tour de Pologne powtórzenie zeszłorocznego sukcesu to plan minimum. 74. edycja Tour de Pologne odbędzie się w dniach 29 lipca – 4 sierpnia 2017 roku. W ciągu siedmiu dni zawodnicy odwiedzą ponad 500 miejscowości – od Krakowa po Bukowinę Tatrzańską. W porównaniu z poprzednią edycją organizatorzy zapowiadają zwiększenie liczby podjazdów kosztem pętli. Zaplanowano dwa etapy pagórkowate, jeden sprinterski i cztery górskie. Taka trasa sprzyja kolarzom, dla których im ciężej, tym lepiej. Kolejną zmianą jest ograniczenie do 7 liczby zawodników reprezentujących poszczególne drużyny. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa, ale i zmniejszenie stopnia taktycznej kontroli ekip nad przebiegiem rywalizacji. Pogonie za ucieczkami będą trudniejsze i bardziej wymagające pod względem przygotowania fizycznego i umiejętności improwizacji. Z odświeżenia formy wyścigu cieszą się przedstawiciele teamu Trek-Segafredo. Zespół, którego reprezentant – Włoch Fabio Felline – zajął w klasyfikacji generalnej 73. Tour de Pologne drugie miejsce, wystąpi w tym roku w składzie: Fumiyuki Beppu, Julien Bernard, Marco Coledan, Greg Daniel, Ruben Guerreiro, Jesus Hernandez, Boy van Poppel. – Wszyscy kolarze są w dobrej dyspozycji i bardzo cieszą się na start w Tour de Pologne. Czujemy, że I tym razem możemy powalczyć o najwyższe laury – mówi Yaroslav Popovych, dyrektor sportowy ekipy Trek-Segafredo. – Zmiany wprowadzone względem poprzedniej edycji sprawią, że wyścig będzie bardziej emocjonujący – zarówno dla kibiców, jak i kolarzy. Jesteśmy gotowi, by podjąć to wyzwanie. Mamy przy tym nadzieję, że w tym roku aura okaże się łaskawsza i będzie sprzyjać sportowej rywalizacji – komentuje Popovych. Zeszłoroczna edycja, pierwsza w której ekipa Trek brała udział z Segafredo Zanetti jako sponsorem tytularnym, uchodzi za jedną z najtrudniejszych w historii. Ze względu na deszcz, chłód i mgłę, konieczne było anulowanie szóstego etapu.

mj