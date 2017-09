„Trójka” będzie miała halę sportową

MIELEC. Ku końcowi zbliża się budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

Jest to sala o wymiarach 23 x 44 m. Mieści ona niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, które będzie można dzielić specjalną kotarą grodzącą na dwie mniejsze sale ćwiczeń. Do tej pory lekcje WF odbywały się w niewielkim pomieszczeniu na piętrze budynku. Mało tego, w ramach inwestycji udało się wygospodarować kilka dodatkowych lokali socjalnych.

To niejedyna szkolna inwestycja w Mielcu. Trwają prace przy termomodernizacji budynku SP nr 2. Wartość przedsięwzięcia (m.in. docieplenie ścian, wymiana okien, malowanie ścian) wynosi ponad 1,3 mln zł. Prace remontowe trwają również na terenie SP nr 9, która przystosowywana jest na potrzeby żłobka. Na nowo zagospodarowany zostanie tam przedszkolny ogród. Pojawią się: nowe elementy małej architektury, alejki oraz place zabaw.

pg