Trzeci oddział Straży Pożarnej za dwa lata

RZESZÓW. Straż Pożarna w Rzeszowie będzie miała nową jednostkę.

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie w przyszłości będą mogli się pochwalić nową jednostką ratowniczo-gaśniczą. Jak mówią, dzięki temu zapewnią mieszkańcom wyższy poziom bezpieczeństwa.

- Już dawno powinniśmy mieć ten trzeci oddział. Wynika to z liczby mieszkańców na terenie naszego powiatu – zauważa mł. bryg. Grzegorz Wójcicki, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie. Rozbudowa bazy lokalowej jest konieczna do magazynowania sprzętu i pojazdów.

- Wyłoniliśmy już wykonawcę dokumentacji projektowej. Do końca roku mamy w planie uzyskać dokumentację – informuje bryg. Tomasz Korniewicz, naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego KM PSP w Rzeszowie. Działka pod budowę jest już zapewniona na Dworzysku (boczna ul. Krakowskiej) w strefie ekonomicznej. Podobnie środki z budżetu państwa. – Mamy nadzieję, że na początku 2018 r. uzyskamy zgodę na budowę. Jeśli to się uda, wiosną chcielibyśmy ogłosić przetarg na wykonawcę prac – oświadcza naczelnik Korniewicz. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w okolicach marca lub kwietnia rozpocznie się budowa. Termin zakończenia robót planowany jest na 2020 r.

Do nowej jednostki trafią strażacy z pozostałych dwóch oddziałów. – Zostaną rozdzieleni z tych stanów osobowych, które mamy teraz – mówi oficer prasowy. Co do pojazdów oraz sprzętu, funkcjonariusze będą się posiłkować już dostępnym. – Myślę, że na początku rozdzielimy samochody i sprzęt z tych dwóch jednostek na trzy, a w późniejszym czasie będziemy chcieli zakupić nowe. Jak podkreślają strażacy, cała inwestycja ma się przyczynić do szybszego dojazdu do zdarzenia, a tym samym zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa.

Wioletta Kruk