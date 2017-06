Tysiące wiernych uczciło Boże Ciało (ZDJĘCIA)

TARNOBRZEG. Kilkanaście tysięcy osób przeszło w procesjach Bożego Ciała ulicami Tarnobrzega. Największa z manifestacji przywiązania do wiary i tradycji pokonała trasę od Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej do kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie.

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi Chrystusa. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

W Polsce to jedno z największych i najpiękniej celebrowanych świąt w kościele katolickim. Uczestnicy uroczystości najpierw modlą się podczas mszy św., a następnie krocząc za Chrystusem ukrytym w monstrancji podążają do czterech ołtarzy zlokalizowanych na ulicach parafii. Przy każdym ołtarzu odczytywany jest stosowny fragment Ewangelii nawiązujący do tematyki eucharystycznej. Z Bożym Ciałem ściśle związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Święto Bożego Ciała w kościele katolickim rozpoczyna oktawę, która potrwa do przyszłego czwartku. W najbliższych dniach po wieczornych mszach św. wierni przejdą w kolejnych procesjach uwielbienia Ciała i Krwi Chrystusa wokół swoich kościołów.

W Tarnobrzegu udział w procesjach wzięło kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich dziewczynki, które sypały kwiaty przed Najświętszym Sakramentem i Chłopcy, którzy dzwonili dzwonkami. Byli też przedstawiciele braci górniczej, orkiestra górnicza, przedstawiciele różnych środowisk i organizacji katolickich.

mrok