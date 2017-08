Uczeń stracił oko na szkolnej strzelnicy

STALOWA WOLA. Choć inwalidą wzroku został tylko jeden, prokurator uznał, że wszyscy uczniowie korzystający ze strzelnicy byli narażeni na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Prokurator dopina śledztwo ws. nieszczęśliwego wypadku na strzelnicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. Na początku października do sądu powinien wpłynąć akt oskarżenia. Zarzuty zostały postawione dyrektorowi szkoły i nauczycielowi strzelectwa. Znacznie wzrosła liczba poszkodowanych. Jeden uczeń odniósł obrażenia, ale narażonych na nie było ok. 70. jego rówieśników.

Do wypadku doszło w maju 2016 r. 16-letni Rafał, uczeń klasy o profilu wojskowym, przechodził szkolenie strzeleckie. Po wystrzale z broni pneumatycznej od tarczy oderwał się skrawek metalu. Uczeń nie miał założonych okularów ochronnych. Metal trafił go w oko. Helikopterem został przewieziony do specjalistycznej kliniki w Lublinie, ale oka nie udało się uratować. Ciągle jest zagrożony jego wzrok.

Regulamin fatalny, strzelnica nielegalna

Wypadkiem zajęli się prokuratorzy, ale śledztwo toczyło się ślamazarnie. Rodzina rannego chłopaka wynajęła adwokata i o próbach zamiatania sprawy pod dywan zawiadomiła media. Sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i dopiero wtedy wyszły na jaw nowe okoliczności. Okazało się, że nie tylko Rafał nie zakładał do strzelania okularów ochronnych. Robiła to większość strzelających, bo bez okularów jest lepsza widoczność, a do tego… w regulaminie nie było obowiązku zakładania gogli.

