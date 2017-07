Udane wakacje to bezpieczne wakacje!

Wakacje to czas beztroski. Jednak aby w pełni się nimi cieszyć, musimy pamiętać o tym, by zabezpieczyć się przed różnymi wypadkami. Szczególnie niebezpieczne są zdarzenia drogowe. To w czasie podróży na wakacje lub powrotów z urlopów zdarza się najwięcej wypadków. Dlatego tak istotny jest przegląd samochodu przed długim wyjazdem, a także sprawdzenie czy ubezpieczenie OC jest ważne.

Ubezpieczenie samochodu na wakacje – co należy wiedzieć?

Podstawowym ubezpieczeniem samochodu jest oferta OC, która pozwala na pokrycie szkód, jakie będą wywołane z winy posiadacza pojazdu. Jednak wakacje to taki czas, gdy ubezpieczenie OC może okazać się niewystarczające. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że często wyjeżdżamy do obcych miast, nie znamy ich i może okazać się, że np. w trasie coś się stanie z samochodem lub pojazd zostanie uszkodzony, a sprawca stłuczki czy zarysowania będzie nieuchwytny. Dobrze dobrane ubezpieczenie będzie obejmować również kradzież samochodu. W takich przypadkach warto zastanowić się nad wykupieniem dodatkowo ubezpieczeń typu AC oraz Assistance, które znacznie rozszerzają ochronę ubezpieczyciela związaną z ubezpieczanym pojazdem. Dają także kierowcy poczucie bezpieczeństwa, które znacznie podniesie komfort i beztroskę wypoczynku. Przed wyjazdem dobrze jest też rozważyć dodatkowe ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przed podjęciem decyzji, podobnie jak w przypadku ubezpieczeń AC czy Assistance, należy bardzo dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia- jakie dokładnie koszty będą mogły być pokryte w ramach wybranej polisy.

Jak znaleźć dobre ubezpieczenie samochodu przed wakacjami?

Jeżeli ubezpieczenie samochodu kończy się przed samym wyjazdem na wakacje, często – żeby zaoszczędzić czas – przedłużana jest dotychczasowa polisa lub wybierana jest pierwsza lepsza oferta, która wydaje się korzystna. Jednak jest to duży błąd. Jak zatem szybko i tanio znaleźć dobre ubezpieczenie samochodu? Z pomocą może przyjść specjalny kalkulator OC AC, przy pomocy którego, nie wychodząc z domu, można porównać oferty kilkudziesięciu najpopularniejszych krajowych ubezpieczycieli. Korzystanie z tego kalkulatora jest niezwykle proste – wystarczy wpisać wymagane dane, m.in. rok produkcji samochodu, jego markę i model. W kalkulatorze można też wybrać zakres ubezpieczenia do porównania – można wybrać tylko OC lub porównać dodatkowo także ofertę na ubezpieczenie AC, Assistance i NNW. Po prawidłowym wypełnieniu formularza można zdecydować, czy kontakt ma nawiązać przedstawiciel serwisu, który przedstawi wybrane przez siebie oferty od kilku różnych ubezpieczycieli, czy też ma to być przedstawiciel wybranej firmy, której polisa uznaliśmy za najbardziej korzystną. Dodatkową zaletą jest to, że dzięki takiemu porównaniu oszczędza się również pieniądze. Osoby, które właśnie w ten sposób ubezpieczały samochód, wskazują, że oszczędności sięgają nawet kilkuset złotych w ciągu roku. Takie pieniądze można spożytkować na dodatkowe atrakcje w czasie wakacyjnego wypoczynku.

