Ugotowali 365 litrów przysmaku ogrodnika (ZDJĘCIA)

TARNOBRZEG. Mówi się o nich, że są uzależnieni od zieleni i jest w tym dużo prawdy. Działkowcy oddają się swojemu hobby w 100 procentach i przez większą część roku częściej można ich spotkać w Rodzinnych Ogrodach Działkowych niż w domu. W minioną niedzielę, hucznie świętowali swoje 120. urodziny.

W minioną niedzielę na tarnobrzeskim Rynku działkowcy z miasta i powiatu świętowali swoje święto i działkowe dożynki. Wydarzenie było także okazją do obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu działkowego w Polsce. Skupia on tysiące miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu i pracy ogrodniczej.

Dodatkową atrakcją wydarzenia były występy muzyczne i taneczne zespołów „Ocicanki” z Ocic, „Perełki” z Żupawy oraz Studia Tańca i Ruchu Fram oraz Studia Piosenki Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Kulinarną gratką był natomiast gotowany w plenerze na gigantycznej patelni przez szefów kuchni i członkinie KGW z Gminy Gorzyce „przysmak ogrodnika”, czyli wyborny gulasz na mięsie najwyższej jakości i regionalnych warzywach. Łącznie udało się go przygotować aż 365 litrów.

- Przyjechaliśmy do Tarnobrzega z Gorzyc z tym, co mamy najlepsze. Pozytywną energią, gościnnością i serdecznością, a także przepisem na wyborny przysmak ogrodnika, czyli gorzycki gulasz – mówi Monika Zając z Urzędu Gminy w Gorzycach. – W przygotowaniu potrawy wsparły nas Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Gorzyce i profesjonalni szefowie kuchni z Piotrem Łępą na czele. Ich wiedza, doświadczenie i kulinarny talent pozwoliły na wydobycie z mięsa, warzyw i przypraw, tego co w nich najlepsze, czyli niepowtarzalny smak i aromat. Z tego, co słyszeliśmy gulasz smakował, bardzo się więc cieszymy i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś coś dla tarnobrzeżan ugotujemy.

Część oficjalną tarnobrzeskich obchodów Dnia Działkowca zaplanowano na godz. 14. Podczas uroczystości najwyższymi odznaczeniami Polskiego Związku Działkowców zostali uhonorowani najbardziej zasłużeni działkowcy i przyjaciele związku. Nie zabrakło także corocznych nagród w konkursach organizowanych przez Okręgowy Zarząd Podkarpacki, Delegaturę Tarnobrzeg o Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeg oraz o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega na Wzorowe działki i Wzorowy Ogród 2017 r.

mrok