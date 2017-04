Ukraińcy będą mogli podróżować do Polski bez wiz

PODKARPACIE, KRAJ. W czwartek Parlament Europejski poparł ruch bezwizowy dla Ukrainy.

Na tę decyzję Kijów czekał od 9 lat. W czwartek, 6 kwietnia, Parlament Europejski poparł zniesienie wiz krótkoterminowych dla Ukraińców, którzy najprawdopodobniej już na przełomie maja i czerwca będą mogli podróżować m.in. do Polski bez wiz.

Zdaniem ekspertów, zniesienie wiz do UE dla Ukraińców uniezależni naszego sąsiada od Rosji. Jednocześnie nie brak obaw, że ruch bezwizowy sprawi, iż Ukraińcy będą masowo wyjeżdżać do krajów Wspólnoty, tym bardziej że zliberalizowano także przepisy dotyczące podejmowania przez nich pracy na terenie UE.

Poseł Kukiz’15 z Przemyśla, Wojciech Bakun, podkreśla, że skutki zniesienia wiz dla Ukraińców są trudne do przewidzenia, ale… – Śmiało można powiedzieć, że otwarcie granic będzie miało wpływ na rynek pracy w Polsce i w całej UE – zauważa poseł. – Różne badania przeprowadzane na Ukrainie wskazywały, że chęć wyjazdu z Ukrainy do krajów UE deklaruje nawet co piąty Ukrainiec, co może wskazywać że blisko 10 mln Ukraińców jest zainteresowanych pracą i zamieszkaniem w krajach UE – wyjaśnia parlamentarzysta. – Znacząca część z tych osób jako kraj docelowy wskazuje Polskę, a już w tej chwili pracuje tutaj około milion Ukraińców – dodaje.

Monika Kamińska