Ul. 3 Maja na finiszu

RZESZÓW. Do końca tygodnia potrwają jeszcze prace przy przebudowie ul. 3 Maja. 1 lipca miasto zacznie przegląd techniczny, a później odbiór inwestycji od wykonawcy.

- W piątek został zamontowany ostatni słup oświetleniowy, na którym jest czujnik deszczu. Drzewka będą podlewane automatycznie – mówi Tadeusz Kuśnierz, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Chodzi o drobnolistne lipy, które docelowo mają być też podświetlane. Również do piątku można oddawać głosy w sprawie ewentualnego wyrzucenia samochodów z rzeszowskiego deptaka.

To pomysł władz miasta na ochronę nowej nawierzchni przed zniszczeniem. Granitowe płyty, mimo że są bardzo ciężkie, bo ważą ok. 160 kg, to potrafią ulec zniszczeniu, co zresztą było widać podczas prac, kiedy to niejedną pękniętą płytę można było na deptaku zobaczyć. Żeby mieć wpływ na wyrzucenie lub zostawienie samochodów na ul. 3 Maja wystarczy wypełnić ankietę i anonimowo odpowiedzieć „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy jesteś za całkowitym zamknięciem ruchu pojazdów mechanicznych na ul. 3 Maja?”. Trzeba mieć na uwadze, że ewentualny zakaz będzie dotyczył również dostawców lokali usługowych przy deptaku.

bsz