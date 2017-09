Ul. 3 Maja wciąż jest poprawiana

RZESZÓW. Prawie 2 miesiące po oficjalnym otwarciu deptaka, inwestycja wciąż nie została odebrana.

Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja odbyło się 21 lipca. Jednak wciąż nie wszystkie prace na głównym rzeszowskim deptaku zostały ukończone. Przypomnijmy, że ul. 3 Miała być gotowa do końca maja, choć kilka miesięcy wcześniej miasto zapowiadało, że deptak będzie gotowy na Święto Paniagi – 3 Maja. Co się dzieje z inwestycją, która pochłonęła ponad 7 mln zł? Formalnie wciąż nie została odebrana.

- Do końca września wykonawca dokończy naprawianie wszystkich usterek – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa.

Wszystko przez to, że niektóre płyty granitowe są popękane, inne uszczerbione, ale jak słyszymy w ratuszu, firma daje 7-letnią gwarancję na swoje prace. – Wszystkie prace wykonawca robi na swój koszt. Miasto się do tego już nie dokłada – mówi Chłodnicki.

Mieszkańcy mają mieszane odczucia co do efektów remontu. – Jest tak nierówno, że nie da się jadąc na rowerze loda zjeść normalnie – mówi Mariusz z Rzeszowa. Mieszkańcy zwracają też uwagę, że ławki są mało funkcjonalne, bo nie mają oparć, a granitowe płyty w niektórych miejscach są tak brudne, że wyglądają jakby miałby przynajmniej kilkanaście lat. Na brzydkie plamy na nawierzchni miasto już reaguje.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zakupi specjalne urządzenie do usuwania śladów po gumach do żucia i innych trudnych do usunięcia zanieczyszczeniach – mówią miejscy urzędnicy.

Ławek miasto nie zamierza zmieniać na nowe, ale za to dołożone zostaną kolejne. – Postawimy jeszcze 19 nowych ławek. Ich koszt to ok. 20 tys. zł. Zmodyfikujemy też obecne ławki, bo teraz jak jakiś śmieć wpadnie do szczeliny, to ciężko wyciągnąć – mówi Chłodnicki. Urzędnicy chcą, żeby pod szczeblami ławek zamontowana została taka blacha, która ułatwi utrzymywanie jej w czystości.

Ul. 3 Maja została przebudowana na odcinku od skrzyżowania z placem Farnym i ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Lubomirskich. Jezdnia została pokryta w większości płytami kamiennymi, a ściek uliczny kostką kamienną. W nawierzchni znalazły się pamiątkowe płyty z napisami, wykupione przez mieszkańców Rzeszowa i prywatne firmy. Plac przed budynkiem Narodowego Banku Polskiego zyskał nowy wygląd. Deptaki po renowacji miały nawiązywać do wyglądu sprzed II wojny światowej. Na ul. 3 Maja pojawiło się więcej zieleni. Wzdłuż alei znalazły się drobnolistne lipy, które po zmierzchu są podświetlane Zbudowany został specjalny system nawadniania i napowietrzania tych drzew.

Blanka Szlachcińska