Ulice z nowymi nazwami

RZESZÓW. Nie będzie ul. ks. Czuchry.

Podczas ostatniej sesji radni zgodzili się na zmianę wielu nazw ulic. Nie obyło się oczywiście bez sporów. Ul. Żołnierzy 9. Dywizji Piechoty, ul. Antoniego Kopaczewskiego, ul. Szczęsnego Morawskiego, ul. Marka Czarnoty – to nowe nazwy rzeszowskich dróg.

Radni PiS chcieli, żeby ul. 9. Dywizji Piechoty nosiła nazwę ks. Czuchry. Najpierw w tej sprawie wypowiadał się Jerzy Jęczmienionka, a później głos zabrał Waldemar Szumny. Słowa tego ostatniego ostro skomentował prezydent: – Szumny powiedział „jakichś tam żołnierzy”. To byli żołnierze, którzy ginęli. 9. Dywizja miała ogromne straty. Szli na wojnę, a ty mówisz „jakichś tam”. To byli bohaterowie, którzy stracili życie i nie wrócili do swoich rodzin. Jak panu nie wstyd – mówił Tadeusz Ferenc.

Projekt uchwały złożony przez prezydenta, jak zauważył sekretarz Marcin Stopa – zgodny z zaleceniami IPN, był taki, żeby do ul. 9. Dywizji Piechoty dodać słowo „żołnierzy”, by miała nazwę ul. Żołnierzy 9. Dywizji Piechoty. Z kolei część radnych uznała, że w ogóle nie ma potrzeby zmieniania nazwy tej ulicy, bo nie kojarzy się ona ludziom z komunizmem.

Ppłk Józef Mroczka, przedstawiciel kombatantów, rozwiał wątpliwości radnych, co do pochodzenia i historii 9. Dywizji Piechoty. – O bohaterstwie tych żołnierzy świadczy to, że ok. 1 tys. zginęło, a ponad 3 tys. żołnierzy zostało rannych. To są synowie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, mieleckiego, przemyskiego. Część z nich ukraińska armia w sposób bestialski zamordowała – mówił.

Większość radnych przychyliła się do wniosku prezydenta i ul. 9. Dywizji Piechoty będzie miała nazwę ul. Żołnierzy 9. Dywizji Piechoty.

Ul. Lucjana Rudnickiego będzie nosiła nazwę ul. Antoniego Kopaczewskiego, byłego radnego Miasta Rzeszowa, działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL, sygnatariusza porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich i działacza „Solidarności”. Propozycję tę poparł prezydent, a radni jednogłośnie zgodzili się na tę zmianę.

Ul. Juliana Bruna będzie nosiła nazwę ul. Szczęsnego Morawskiego. Z kolei ul. Leona Kruczkowskiego zgodnie z wolą radnych będzie nosiła nazwę ul. Marka Czarnoty.

Przy zmianie nazwy ul. Bohaterów 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty padły dwie propozycje na nowego patrona. Prezydent zaproponował, aby do obecnej nazwy dodać słowo „żołnierzy”. Inny pomysł mieli radni PiS. Chcieli oni zmiany na ul. Jana Niemierskiego. Jak tłumaczył Roman Jakim, radni na komisji kierowali się tym, żeby nowa nazwa była krótsza. – Powinniśmy nazywać ulice dla tych, którzy na to zasługują, a nie kierować się długością nazwiska – mówił prezydent Ferenc. Większość radnych zagłosowała, żeby ulica nosiła nazwę Żołnierzy 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty.

Nową nazwę uzyskała również nowa droga na osiedlu Przybyszówka. Będzie ona nosiła nazwę ul. Solińska.

am