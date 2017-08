Uprawa jęczmienia hybrydowego – którą odmianę wybrać?

Jęczmień hybrydowy Syngenta jest nowinką na rynku zarówno polskim jak i światowym. Daje się poznać rolnikom jako nowoczesne rozwiązanie zwiększające plony jęczmienia ozimego. Jako że uprawa jęczmienia hybrydowego wciąż jest dla większości rolników nowością, warto dowiedzieć się czegoś więcej o samych odmianach. Pozyskana wiedza z pewnością będzie procentowała później na polach uprawnych.

Co to jest jęczmień hybrydowy Syngenta?

Jęczmień hybrydowy proponowany przez firmę Syngenta to szczególny szczep tego zboża. Powstał on w wyniku pracy ekspertów w dziedzinie hodowli roślin, których głównym celem było połączenie wysokiej wydajności, ponadprzeciętnej odporności na czynniki zewnętrzne oraz stabilności plonowania. Powstała w ten sposób kombinacja ma sprawdzać się w każdych warunkach i spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających agrotechników.

Wybór odmiany jęczmienia hybrydowego

Zanim rolnik zada sobie pytanie, jaka odmiana jęczmienia hybrydowego Syngenta będzie dla niego najlepsza, musi zdać sobie sprawę z tego, że właściwy jej dobór do warunków, w jakich ma się rozwijać, znacznie zwiększa szansę na obfity plon. Mając to na uwadze, każdy agrotechnik, planujący uprawę jęczmienia hybrydowego, powinien dokładnie przeanalizować czynniki wpływające na wzrost jęczmienia ozimego:

klimat: okres wegetacyjny jest zróżnicowany dla poszczególnych województw. W niektórych zimy bywają dużo bardziej mroźne, a prawdziwa wiosna przychodzi dużo później. W takich miejscach lepiej jest wybrać odmiany cechujące się wyjątkową zimotrwałością (np. Hyvido Mercurioo);

średnie prędkości wiatru: na obszarach, na których stwierdzono podwyższoną średnią prędkość wiatru, warto zdecydować się na uprawę tych odmian jęczmienia hybrydowego, które są bardziej odporne na wyleganie (np. Hyvido Wootan);

Poza tym, rolnik przymierzający się do uprawy jęczmienia hybrydowego musi zastanowić się również nad pożądanymi parametrami wzrostu, takimi jak: termin kłoszenia (wczesny bądź średni) oraz wysokość roślin (związana ze wspomnianym wcześniej wiatrem – rośliny wysokie są bowiem bardziej podatne na jego działanie).

Co ważne, uprawa jęczmienia hybrydowego jest możliwa na różnego rodzaju glebach. Odmiany jęczmienia hybrydowego Syngenta mają niskie do średnich wymagań glebowych, a odmiana Hyvido Mercurioo ma szeroką zdolność adaptacyjną do różnego rodzaju gleb.

Jeżeli na wcześniejszych uprawach pojawiały się choroby atakujące również uprawy jęczmienia hybrydowego, rolnicy powinni wybierać odmiany, cechujące się jak najniższą podatnością na patogeny poszczególnych chorób grzybowych. Wszystkie odmiany jęczmienia hybrydowego Syngenta charakteryzują się niską lub co najwyżej średnią podatnością na zarażenie mączniakiem prawdziwym. Wykazują się taką samą podatnością na inną bardzo groźną chorobę jęczmienia – rynchosporiozę. Odmiany jęczmienia hybrydowego są również wyposażone w gen odporności na typ 1 wirusa żółtej mozaiki jęczmienia.

Zalety uprawy jęczmienia hybrydowego

Uprawa jęczmienia hybrydowego niesie za sobą mnóstwo korzyści: stabilność plonowania, wysoką odporność na zachorowania, niebywałe zdolności adaptacyjne do różnych warunków, wysokiej jakości, obfity plon. Jęczmień hybrydowy wieloma tymi cechami przewyższa swój tradycyjny odpowiednik, przez co staje się w oczach rolników dobrą i do tego pewną inwestycją. Na odmianach jęczmienia hybrydowego przeprowadzano wiele oficjalnych doświadczeń, których efektem był wysoki, a nawet bardzo wysoki plon.

Na tym jednak nie koniec. Bardzo ważną zaletą uprawy jęczmienia hybrydowego jest poszerzenie horyzontów swojego gospodarstwa, otwarcie się na nowoczesne rozwiązania i przekonanie się na własnej skórze, że mają one nieograniczony potencjał, który z każdym rokiem wzrasta dzięki wytężonej pracy specjalistów.

Artykuł sponsorowany