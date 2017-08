Uratowali „Wesele”

TARNOBRZEG. Nie możemy dopuścić do tego, aby w 50-tysięcznym mieście nie było „Narodowego Czytania”.

Akcja „Narodowego Czytania” w Tarnobrzegu oficjalnie została odwołana, ale znaleźli się wolontariusze, których tak ta wiadomość oburzyła, że złożyli miejskiej bibliotece propozycję współorganizacji i w zaledwie kilka godzin znaleźli chętnych do czytania, a nawet odtańczenia miejskiego poloneza.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Tarnobrzeg obiegła wiadomość, że w tym roku akcja „Narodowego Czytania” zostaje odwołana, bo zgłosiły się zaledwie dwie osoby, które były nią zainteresowane. Informacja ta na tyle zbulwersowała ekipę związaną z grupą wolontariuszy Dolina Smaku, że postanowili nagłośnić akcję jeszcze raz.

- Nie możemy pozwolić, by w 50-tysięcznym mieście nie odbyła się akcja „Narodowego Czytania”. Takie organizowane są w dużych metropoliach, ale i małych gminach. Jak na ich tle wypadło by nasze miasto? Akcja organizowana jest już od kilku lat i nie możemy jej przetrwać, bo jeszcze trudniej będzie do niej wrócić. Rozumiemy pracowników biblioteki, że z braku zainteresowania, czy przebicia zrezygnowali z organizacji wydarzenia. Jednak chcemy im pomóc i wesprzeć w przygotowaniu „Narodowego Czytania” w Tarnobrzegu – mówi Monika Zając, organizatorka regionalnych wydarzeń kulturalnych i kulinarnych z Doliny Smaku.

- Wśród osób, które już odpowiedziały na apel Doliny Smaku są między innymi radni, prezydenci, specjaliści od PR, dziennikarze, aktorzy z amatorskiego teatru działającego przy TDK, a także osoby, które zajmują się zawodowo tańcem i sportem – dodaje Monika Zając.

mrok