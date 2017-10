V Kongres Profesjonalistów IT

Ochroń swoje dane i pieniądze przed cyberatakiem.

Ofiarą cyberataku można paść otwierając załączniki mailowe lub klikając na linki z niepewnego źródła. Brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować utratą danych, pieniędzy oraz zaufania klientów. O tym, jak chronić się przed atakami sieciowymi opowiedzą eksperci podczas V Kongresu Profesjonalistów IT, który odbędzie się 19 października w Hotelu Hilton w Rzeszowie. Wydarzenie jest bezpłatne dla przedstawicieli biznesu – wystarczy się zarejestrować.

Firmy i instytucje coraz częściej narażone są na cyberprzestępstwa, które mogą doprowadzić nawet do bankructwa. Tylko w ostatnim czasie media informowały o poważnej luce w systemie ePłatnik, z którego korzysta tysiące polskich przedsiębiorców, zhakowanym programie CCleaner, który pobrało miliony użytkowników sieci czy cyberatakach na szpitale, banki i firmy telekomunikacyjne na całym świecie. Ofiarą tego typu przestępstw mogą stać dzisiaj nie tylko wielkie podmioty gospodarcze, ale również firmy z sektora MSP i ludzie, którzy są narażeni na ataki zewnętrzne, utratę danych, włamania na konta bankowe, wirusy komputerowe czy niekontrolowany wyciek poufnych informacji. Odpowiedzią na ten problem jest wdrażanie skutecznych procedur bezpieczeństwa, nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz rzetelna edukacja cyfrowa. To cele, które przyświecają organizatorom tegorocznego, V Kongresu Profesjonalistów IT.

Poruszana tematyka będzie interesująca nie tylko dla ekspertów z branży informatycznej, ale także każdego, dla kogo ważna jest wiedza dotycząca metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony przed atakami hakerów. O sposobach skutecznego zabezpieczania danych i zasobów opowiedzą specjaliści oraz praktycy w zakresie cyberbezpieczeństwa, tacy jak m.in. Karol Wróbel, kierownik Działu Bezpieczeństwa NASK SA., Radosław Wal z Palo Alto Networks, firmy zajmującej się tworzeniem zabezpieczeń sieciowych czy Wojciech Wrzesień – wykładowca w ramach projektu finansowanego przez UE „Zagrożenia cyberprzestrzeni”. W programie znaleźć można również takie wystąpienia jak: Bezpieczeństwo danych osobowych w firmach w świetle nowych przepisów prawa, „Każdy jest zagrożeniem” – rola edukacji w procesach budowania cyberbezpieczeństwa, +1 do bezpieczeństwa twojej aplikacji.

PROGRAM KONGRESU

– Ofiarą ataków sieciowych stają się coraz częściej małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy niezwiązane na co dzień ze świadczeniem usług za pomocą sieci. Celem organizowanego przez nas Kongresu jest poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Im częściej tego typu wiedza będzie powtarzana i utrwalana, tym skuteczniej będziemy w stanie obronić się przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością – podsumowuje Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla przedstawicieli biznesu. Warto się jednak śpieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w kongresie należy się zarejestrować, a o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarejestruj się na Kongres Profesjonalistów IT.

Wydarzenie organizowane jest przez Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej, przy współpracy ze stowarzyszeniem Informatyka Podkarpacka. Partnerem głównym kongresu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK SA). Przy organizacji Kongresu współpracują firmy Ideo sp. z o.o., TOP SA oraz Exacto sp. z o.o.