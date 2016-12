W 8 godzin pociągiem z Przemyśla do Kijowa

PRZEMYŚL, KIJÓW. W piątek, 23 grudnia, o godz. 14.26 z Przemyśla do Kijowa po raz pierwszy odjedzie ukraiński pociąg najwyższej kategorii Hyundai Rotem. O planach z uruchomieniem takiego składu informowaliśmy 12 grudnia. Wtedy zarówno PKP Intercity, jak ukraińskie koleje – Ukrzaliznycia – informowały, że pociąg będzie jeździł od początku 2017 roku. Udało się jednak doprowadzić do uruchomienia tego połączenie już za dwa dni.

Z Przemyśla pociąg odjedzie po godzinie 14, we Lwowie będzie o godz. 17.16, a w Kijowie o godz. 22.41. Dojedzie więc tam za osiem godzin. W odwrotnym kierunku, z Kijowa, wyjedzie o godz. 6.45 i do Przemyśla dojdzie o godz. 13.25.

W minioną niedzielę w nocy pociąg Hyundai Rotem zatrzymał się na stacji Przemyśl Główny. Była to jego jazda testowa. Bilety na to połączenie będzie można kupić w kasach międzynarodowych, także na dworcu PKP w Przemyślu. Cena biletu Przemyśl – Kijów wyniesie ok. 300 zł.

Pociąg relacji Przemyśl – Kijów – Przemyśl to nowe połączenie. Będzie jeździł niezależnie od już funkcjonującego kursu Lwów-Express.

