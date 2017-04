W aptece nie kupisz środków antykoncepcyjnych?

PODKARPACIE. Samorząd aptekarski: „Farmaceuta odmawiając sprzedaży środków antykoncepcyjnych powinien wskazać aptekę, gdzie pacjent je kupi”.

- W jednej z aptek przy ul. Dąbrowskiego farmaceutka popatrzyła na mnie z niesmakiem, żeby nie powiedzieć ze zgrozą i powiedziała, że „nie ma i nie będzie u nich takich środków”, a przecież nie prosiłam o nic innego jak środki antykoncepcyjne przepisane zresztą przez lekarza, który na szczęście moje sumienie zostawił w spokoju, a zajął się zdrowiem – mówi Marcelina z Rzeszowa. Nasza Czytelniczka zastanawia się także czy o jej sumienie nie powinien dbać ksiądz, a nie farmaceuta czy lekarz.

- Osobiście nie wnikam, dlaczego ktoś kupuje środki hormonalne, bo nie mam takiej potrzeby ani prawa. Jeżeli lekarz przepisał lek, to farmaceuta ma obowiązek go wydać nie pytając czy ma to związek z działaniem antykoncepcyjnym czy schorzeniem np. skórnym. Jeżeli nie mam jakiegoś leku, co niestety się zdarza, dzwonię po sąsiednich aptekach i pytam, gdzie pacjent może je dostać, żeby nie musiał krążyć od apteki do apteki. Do izby nie dotarła też żadna skarga związana z utrudnieniami w zakupie środków antykoncepcyjnych. W przypadku Rzeszowa, gdzie aptek jest bardzo dużo, żaden pacjent nie powinien mieć problemów z dostaniem potrzebnego specyfiku – mówi Lucyna Samborska, prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.

Anna Moraniec