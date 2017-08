W centrum miasta niszczeje kamienica

RZESZÓW. -Sprawa została skierowana do prokuratury, a w efekcie także do sądu. W ten sposób postaramy się zmusić właściciela do wykonania nakazanych mu egzekucji – słyszymy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym.

Zabytkowy budynek przy ulicy 8 Marca 9 to praktycznie ruina. W budynku nie ma szyb, z elewacji odpadł tynk, a drzwi praktycznie nie nadają się użytku. W efekcie więc w przyszłości budynek może zagrażać mieszkańcom i przechodniom, którzy tam przebywają.

Budynek został wybudowany w 1888 roku i jest uznany za zabytek, znajduje się w gminnej ewidencji tychże. Od wielu lat nikt tam nie przebywa, poza bezdomnymi, którzy w okresie grzewczym szukają tam schronienia. Urzędnicy wprawdzie zdecydowali zabarykadować budynek, ale bez odnalezienia właściciela dalsze działania związane z tym obiektem są utrudnione. Na ironię losu zakrawa fakt, że kamienica znajduje się obok Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Problem jednak w tym, że urzędnicy tam zatrudnieni nie zajmują się tym obiektem, ponieważ podlega on kompetencyjnie pod jurysdykcję Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.

Pracownicy tej instytucji mają jednak problem, ponieważ nie mogą doprosić się od właściciela podjęcia stosownych zadań zaradczych.

- Sprawa została skierowana do prokuratury, a także w efekcie do sądu. W ten sposób postaramy się zmusić właściciela do wykonania nakazanych mu egzekucji. Stan budynku rzeczywiście jest zły, ale zdecydowaliśmy o ogrodzeniu kamienicy, tak by nikt tam nie wszedł – mówi Krystyna Janicka kierownik Powiatowego Inspektoratu Budowlanego. Dopiero po ustaleniu, gdzie przebywa właściciel, będzie możliwe dalsze postępowanie.

dw