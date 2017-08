W czwartek w Rzeszowie mecz U-20 Polska – Szwajcaria

PIŁKA NOŻNA. TURNIEJ OŚMIU NARODÓW U-20. Dwa podkarpackie akcenty w kadrze Dariusza Gęsiora, który debiutuje w roli szkoleniowca reprezentacji Polski do lat 20.



Czwartkowym meczem ze Szwajcarią na Stadionie Miejskim w Rzeszowie, reprezentacja Polski do lat 20 zainauguruje występy w Turnieju Ośmiu Narodów. – Szwajcaria to zespół, który ostatnio w piłce młodzieżowej robi duże postępy. Będzie to trudny rywal, ale sądzę że w naszym zasięgu – przekonuje Dariusz Gęsior, trener Polski U-20. Biało-czerwoni zameldowali się na Podkarpaciu już w poniedziałek, kiedy to rozpoczęło się ich zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej koło Mielca. W gronie zawodników, powołanych przez trenera Gęsiora, znalazło się dwóch piłkarzy, mających związki z Podkarpaciem. Mowa tu o Radosławie Majeckim, bramkarzu Stali Mielec oraz pochodzącym z Jarosławia, Mateuszu Zającu (syn Bogdana Zająca, asystenta Adama Nawałki – przyp. red.), który na co dzień broni barw II-ligowej Legionovii. – Przez 4 lata byłem w reprezentacjach U-15 do U-17, więc znamy większość tych chłopaków, których mam kadrze. Reprezentacja U-20 ma to do siebie, że jest podporządkowana kadrze U-21, która gra eliminacje do mistrzostw Europy. Te mecze pokrywają się nawzajem i 15 zawodników z tego rocznika, którzy mogliby występować w mojej drużynie, jest powoływanych do U-21. Moja kadra to więc przede wszystkim pole dla zawodników, którzy są gdzieś tam wyłowieni przez trenerów i będą mieli okazję pokazać się na poziomie międzynarodowym – mówi Dariusz Gęsior, który w Rzeszowie zadebiutuje w roli szkoleniowca reprezentacji do lat 20. Ta do stolicy Podkarpacia dotrze bezpośrednio przed meczem, a jeszcze dziś przed popołudniem w Woli Chorzelowskiej piłkarze mają w planach rozruch. – Warunki podczas zgrupowania mamy fantastyczne. To praktycznie pierwsze zgrupowanie tej kadry w takim składzie, a czasu na treningi nie było zbyt wiele. Nie przyjechaliśmy tu jednak żeby ich trenować, a tylko nakreślić pewne schematy taktyczne i zmobilizować do walki – dodaje 22-krotny były reprezentant Polski i srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992 r.).

Rywale zachwyceni Podkarpaciem

Szwajcarzy do Rzeszowa dotarli we wtorek. Na swoją bazę wybrali hotel Garden Hilton Inn, z kolei treningi Helwetów odbywały się w Krasnem. – Warunki, jakie dla nas przygotowaliście są fantastyczne. Bardzo dobre boisko i niezwykle komfortowy hotel – chwalił organizatorów szkoleniowiec Szwajcarów, Pablo Iglesias, dla którego podobnie jak w przypadku Dariusza Gęsiora, dzisiejszy mecz będzie trenerskim debiutem w kadrze U-20. – Moja kadra to jakby trzeci nasz narodowy zespół. Mamy drużynę A , drużyna B to U-21, a my jesteśmy grupą z całej Szwajcarii, gdzie chłopcy w większości są w drużynach najwyższej klasy rozgrywkowej, jednak siedzą tam na ławkach rezerwowych. Naszym celem jest pozwolić, by spędzili oni więcej czasu na boisku, mierząc się z europejskim rywalem wysokiej klasy, takim jak Polska czy Portugalia – wyjaśnia Iglesias, który w samych superlatywach wypowiada o reprezentacji biało-czerwonych. – Spodziewamy się mocnej drużyny Polski. Znam ten zespół, widziałem starszy rocznik podczas Euro U-21, oglądając mecze na żywo. Wiem, że wasze oczekiwania były bardzo duże, bo mając tak silny pierwszy zespół z gwiazdami, jak przykładowo Lewandowski, zawsze chce się wygrywać – dodaje trener Pablo Iglesias, któremu przypadła do gustu stolica Podkarpacia. – Bardzo mi się tu podoba, warunki są na najwyższym standardzie, nie ma się do czego przyczepić, a ludzie w Polsce są bardzo uprzejmi i pomocni – kończy opiekun kadry Szwajcarii.

Komplet na trybunach?

Czwartkowy mecz, na który rozeszły się już wszystkie bilety, ma szansę obejrzeć komplet 12,5 tys. widzów, co bardzo cieszy polskiego szkoleniowca. – Na meczach reprezentacji młodzieżowych, frekwencja zazwyczaj jest niewielka. Natomiast w tym przypadku, może ona jeszcze bardziej zmotywować zawodników do lepszej gry – przekonuje Dariusz Gęsior. Oprócz kibiców, na trybunach rzeszowskiego stadionu zasiądzie dziś także m.in. 25 skautów z całej Europy, w tym m.in. wysłannicy Bayernu Monachium i Borussi Dortmund, którzy będą obserwowali w akcji piłkarzy obu drużyn.

POLSKA U-20 – SZWAJCARIA U-20, czwartek, godz. 17 (transmisja TVP Rzeszów)

mj