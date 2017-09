W Jaśle powstaną nowoczesne galerie handlowe

JASŁO. Prywatni inwestorzy widzą potrzebę budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych.

Radni pozwolili na budowę wielkich sklepów, które w planie prywatnego inwestora powstaną w sąsiedztwie drogi krajowej nr 28. Drugi biznesmen w przyszłym roku rozpocznie rozbudowę istniejącej Galerii Jasło.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Dworcowa-Metzgera” oraz „Przemysłowa” pojawiły się dwie kolejne lokalizacje uwzględniające obiekty handlowo-usługowe o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. Pierwszy obszar w MPZP obejmuje teren obecnego dworca PKS u zbiegu ulic Metzgera i Kościuszki. W tym miejscu prywatny inwestor chce stworzyć centrum handlowo-usługowo-rekreacyjne połączone z usługami dworca komunikacji samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingami podziemnymi i naziemnymi. Dostęp do tego obszaru będzie się odbywać z ul. Dworcowej, Staszica poprzez planowaną drogę wewnętrzną oraz częściowo z ul. Kościuszki.

W galerii planowany jest handel detaliczny, rzemiosło usługowe, gastronomia, usługi medyczne, hotele, a także znajdą się instytucje finansowe, turystyczne, wystawiennicze, stacja paliw oraz myjnia samochodowa.

Druga lokalizacja to teren położony we wschodniej części miasta u zbiegu ulic Przemysłowej i Piłsudskiego. Plan przewiduje tam również możliwość powstania obiektu wielkopowierzchniowego. Właścicielem obydwu działek jest spółka PKS.

Kontrowersje w związku z obszarem „Śródmieście”

Najwięcej jednak kontrowersji wzbudziła u radnych dyskusja nad zmianami w MPZP dla obszaru „Śródmieście”, o które zabiegał inwestor, a zarazem właściciel Galerii Jasło – Robert Rydarowicz. Procedura z tym związana rozpoczęła się jeszcze w 2008 r., jednak ze względu na uwagi zgłaszane przez zainteresowane strony nie mogła dobiec końca.

- Z uwagi na duży upływ czasu od momentu uchwały o przystąpieniu rozpoczęto procedurę od zawiadomienia o możliwości składania wniosków. Podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu, wpłynęła jedna uwaga, która została przez burmistrza uwzględniona, a dotyczyła ona poszerzenia pasa drogowego zarówno od ulicy Piotra Skargi, jak i Jana Pawła II celem umożliwienia pasów zjazdowych i wyjazdowych na teren galerii – wyjaśniała Sława Liniewska-Garbacz, kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miasta.

Robert Rydarowicz przekonywał radnych do słuszności przedsięwzięcia. – Obecnie dysponujemy niespełna 200 miejscami parkingowymi. Po rozbudowie, czyli wyburzeniu obiektu starego „Ruchu” na całości po obrysach działki powstanie podziemny parking z 240 miejscami do parkowania. Na parterze będzie część usługowa z częścią handlową, na 1 piętrze planujemy część handlową z wejściem do kin, zaś na drugiej kondygnacji pojawi się zespół kin oraz placówka edukacyjno-kulturalna - mówił do radnych Robert Rydarowicz.

Ilona Dziedzic