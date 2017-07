W Krośnie można wypożyczyć rowery

KROSNO. Władze miasta zauważyły potrzeby mieszkańców i turystów.

Od ubiegłego tygodnia mieszkańcy Krosna i turyści mogą wypożyczać rowery. Otwarcie wypożyczalni jednośladów to inicjatywa miasta. Ratusz na ten cel wynajął jeden z lokali w pawilonach przy cmentarzu (od strony ul. Bieszczadzkiej).

W wypożyczalni rowerów można też serwisować jednoślady. Oferowane są rowery miejskie, górskie, trekkingowe i dziecięce. Wcześniej nie było takiej usługi, a mieszkańcy oczekiwali, że w końcu będzie można je wypożyczać. Szczególnie goście nocujący w hotelach narzekali, że w mieście nie ma takiej wypożyczalni.

Ofertę złożyła jedna firma, handlująca w Krośnie od lat rowerami. Na razie do wyboru jest 20 rowerów. Jeżeli wzrośnie zainteresowanie tego typu usługami, to jednośladów będzie więcej. Rowery można wypożyczać na dowolny okres czasu, na godziny, a nawet na kilka dni. Za godzinę to 5 zł, a za cały dzień – 30 zł. Gdy ktoś zechce wypożyczyć rower do 6 dni, zapłaci za dobę 30 zł, a powyżej tego okresu – 20 zł za dobę. Można też skorzystać z jednośladu przez weekend. Od piątku do poniedziałku można go pożyczyć za 65 zł, a od soboty do poniedziałku za 45 zł.

Nie tylko rowery można pożyczyć, dostępne są też kaski, sakwy i przyczepki do przewozu dzieci. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 i w sobotę w godz. od 8 do 13. W tym czasie można też skorzystać z serwisu rowerowego.

and