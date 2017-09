W laboratorium pomylono wyniki badań pacjentów?

RZESZÓW. Co sprawiło, że wyniki badań laboratoryjnych dziecka były diametralnie różne? To tajemnica, choć nikt nie wie dlaczego…

- 24 sierpnia w rzeszowskiej Diagnostyce zrobiłam córkom badania i pojechaliśmy na wakacje. Dzień później zadzwoniła do mnie przerażona lekarka 5-letniej córeczki Mai i kazała mi na cito powtórzyć badanie, bo tak bardzo zaniepokoiły ją wyniki, które do niej trafiły. Nie będę dodawać, ile kosztowało mnie to zdrowia – mówi Magdalena H. (nazwisko do wiadomości redakcji) z Rzeszowa.

Kobieta natychmiast zrobiła powtórne badania i okazało się, że wszystkie są w normie, a parametry mają się nijak do tych oznaczonych w rzeszowskim laboratorium. – Po powrocie z urlopu 29 sierpnia powtórzyłam jeszcze raz badania w Diagnostyce i te pokrywały się z tymi, które wykonałam będąc w Żywcu. Wtedy przyszło mi do głowy, że może pomylono badania. Jeżeli tak, to być może inne dziecko, które wymagało interwencji lekarza, nie otrzymało pomocy, bo rodzice nic o tym nie wiedzieli, a może był to dorosły chory? Uważam, że do takich pomyłek nie powinno dochodzić, bo to może kosztować czyjeś życie. A swoją drogą tak alarmujące parametry u 5-letniego dziecka powinny zastanowić kogoś już w laboratorium i może skłonić do tego, żeby powtórzyć badania – dodaje pani Magdalena.

Anna Moraniec