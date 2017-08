W magistracie kupili… elektryczne hulajnogi

JASŁO. Jasło jest pierwszym miastem w Polsce, w którym urzędnicy jeżdżą takimi specyficznymi pojazdami.

Nie rowery ani nie skutery, ale elektryczne hulajnogi zakupił jasielski magistrat. Od niedawna urzędnicy w szybki, tani i ekologiczny sposób załatwiają służbowe sprawy w mieście.

Jasielscy urzędnicy od lipca br. mają do dyspozycji dwie elektryczne hulajnogi. Ten nowy, lokalny produkt stał się idealną alternatywą do szybkiego poruszania się po mieście. Najczęściej korzystają z nich pracownicy urzędu, którzy doglądają inwestycji w terenie. Choć na początku hulajnogi budziły ich wątpliwości, to w mig rozwiała je jazda próbna.

- Po przetestowaniu hulajnóg każdy jest zadowolony. Obsługa jest bardzo prosta. Wstępne szkolenie łącznie z jazdą próbną można przeprowadzić w ciągu 15 min i praktycznie nabywa się umiejętność jazdy na hulajnodze. Myślę, że będzie to wygodny środek komunikacji miejskiej – ocenia Paweł Laskowski z wydziału rozwoju i promocji Urzędu Miasta w Jaśle. – Dzięki hulajnogom w bardzo szybki sposób można się przemieścić po Jaśle bez stania w korkach i szukania miejsc parkingowych. Przede wszystkim jest to ekologiczny pojazd, którym na jednym ładowaniu można przejechać do 50 km. Koszt jednego kilometra wynosi 1 grosz – dodaje.

Dwie elektryczne hulajnogi kosztowały miasto ponad 17 tys. zł. Włodarze chcą, aby powstała baza wypożyczalni miejskich, z których korzystaliby zarówno mieszkańcy oraz turyści zwiedzający te tereny. Zadanie to będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania na ten cel. Oprócz hulajnóg z napędem elektrycznym pojawi się również punkt ładowania m.in. telefonów, tabletów, laptopów, a nawet samochodów elektrycznych.

