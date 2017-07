W mieście staną nowe wiaty autobusowe

RZESZÓW. Jeszcze w lipcu lub w sierpniu Zarząd Transportu Miejskiego podpisze umowę z firmą, która w Rzeszowie zamontuje 136 nowych wiat przystankowych, w tym 13 ogrzewanych. Wszystkie mają stanąć do końca 2018 r.

Nowe wiaty zastąpią dotychczasowe wysłużone konstrukcje. Wszystkie wiaty mają mieć ujednolicone wygląd. Gabloty z rozkładami jazdy będą oświetlone. Wa wiatach zamontowane zostaną kamery. Prąd będzie wytwarzany dzięki panelom fotowoltaicznym.

Nowoczesne wiaty będą miały takie same barwy, jak te, które już są na ulicy Lisa-Kuli i na placu Wolności. Będą czteromodułowe o różnej szerokości: 1 m, 1,5 m i 1,8 m. Zaplanowano wiaty na placu Wolności przy galerii handlowej; już teraz jest taka po przeciwnej stronie. Pozostałe takie obiekty będą zamontowane na ulicach: Dąbrowskiego, Hetmańskiej, Kopisto, na placu Kilińskiego, Krakowskiej, Powstańców Warszawy, Wyzwolenia i Piłsudskiego. Co ciekawe, do końca 2021 roku tych wiat nie będzie można oklejać reklamami, bo jest to związane z warunkiem Unii Europejskiej, która przekazała na ten cel dotacje.

