W Pendolino nadal bez Internetu

RZESZÓW, PODKARPACIE. Już od połowy grudnia szybki pociąg z Rzeszowa do Krakowa pojedzie 160 km/h, ale..

Już w czerwcu w pociągach Pendolino wyjeżdżających z Rzeszowa do Gdańska miał być dostęp do Internetu. Minęły wakacje, a w tych superpociągach wciąż nie zainstalowano Wi-Fi. Czy do końca roku pasażerowie doczekają się tego udogodnienia? – Trudno powiedzieć – informują przedstawiciele PKP Intercity.

- Bilety za przejazd pociągiem Express Intercity Premium (czyli Pendolino), który codziennie o godz. 5.47 wyjeżdża z Rzeszowa przez Kraków i Warszawę do Gdańska są bardzo drogie – mówi mieszkaniec Rzeszowa, który czasem jeździ na tej trasie. – To skandal, żeby w takich pociągach nie było dostępu do Internetu. Jak to możliwe, że w innych gorszych pociągach jest Internet, a w tym szybkim nie ma instalacji Wi-Fi?

O tym, że w szybkich pociągach Pendolino brakuje Internetu, w tym roku piszemy już trzeci raz. W lutym informowaliśmy, że dostępu do Wi-Fi nie ma w żadnym z 20 takich pociągów. PKP Intercity dawało jednak nadzieję podróżnym, że w czerwcu już będzie można skorzystać z Internetu. Niestety, ta obietnica była bez pokrycia.

Okazuje się, że nie ma kiedy zainstalować Internetu, bo pociągi Pendolino są ciągle „w ruchu”. Gdyby Intercity wspólnie z firmą Alstomem chciało zainstalować urządzenia do Wi-Fi, to… pasażerowie nie mieliby czymś jeździć.

- Prace projektowe dotyczące montażu urządzeń do Wi-Fi wkroczyły w stadium zaawansowane i przewiduje się, że w najbliższych tygodniach zostanie zakończone opracowanie modelu wdrożenia Internetu w do pociągów Pendolino – poinformowała Agnieszka Serbeńska z PKP Intercity.

Mariusz Andres