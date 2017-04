W polityce chodzi o to, by zrobić dobre wrażenie!

SuperWywiad Z profesorem Jerzym Bralczykiem, wybitnym językoznawcą.

- Panie Profesorze, słuchając wypowiedzi polityków odnosi się wrażenie, że mówią jakby byli zaprogramowani. Z czego to wynika?

- W tej chwili pijarowcy i politycy poświęcają więcej czasu niż kiedyś na zwyczaje językowe. Zakłada się, że dobrze jest mówić szybko i głośno, przytłoczyć przeciwnika i nie dać słuchaczowi czasu na refleksje. To wszystko, łącznie z pewnym przywiązaniem do fraz, czyni tę komunikację trochę nieautentyczną. Ona była nieautentyczna także dawniej, ze względu na tzw. podwójne myślenie polegające na tym, że co innego się myśli, a co innego mówi. Nieautentyczna jest również dzisiaj, gdyż tak jak każdemu reklamodawcy chodzi o to, aby sprzedać produkt, tak teraz te przekazy mogłyby być redukowane. Wszystko zmierza do tego, aby przekazać pewne formuły i być skutecznym.

- Czym różni się obecny język polityków od tego, którym posługiwali się piętnaście czy dwadzieścia lat temu?

- Gdyby politycy byli bardziej oszczędni w słowach i odpowiadali na pytania: „tak”, „nie” lub „nie wiem”, to może na jakiś czas nasza scena polityczna uspokoiłaby się. Jeżeli mogę o cokolwiek apelować, to apelowałbym do polityków o powściągliwość i o to, aby ich wypowiedzi były jasne oraz proste. Tymczasem najczęściej nie chodzi o to, by udzielać odpowiedzi, tylko o to, aby zrobić dobre wrażenie. Tak było od zawsze. Tak było za czasów PRL-u, kiedy polityk musiał mówić w określony sposób szablonami. Tak też po części jest dzisiaj, kiedy polityk dostaje tzw. przekaz dnia, czyli sformułowanie, którego powinien używać jak najczęściej, aby zapadło w umysł elektoratu, czasem określanego jako suweren.

- Politycy mają tendencje do nagminnego używania zaimka „my” oraz „wy”. Słyszymy „my musimy, wy musicie”. Co ma to na celu?

- Częściej „my” niż „wy”, bo mówiąc „my” politycy czasem myślą o Polakach. Wtedy właśnie w jakimś stopniu uzurpują sobie prawo do wypowiadania się w imieniu większej grupy, narodu.

Rozmawiał Kamil Lech