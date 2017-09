W Rzeszowie naładujesz samochód elektryczny

RZESZÓW. Firma Greenway Infrastructure Poland ruszyła z budową największej w Polsce sieci ładowania aut elektrycznych.

Jedną z pierwszych jest ładowarka, która powstała w Rzeszowie przy Millennium Hall przy ul. Kopisto. Choć popularność samochodów elektrycznych jest jeszcze mała, to zainteresowanie kierowców z miesiąca na miesiąc jest coraz większe.

- Pierwsze instalacje zrealizowaliśmy w Gemini Park w Bielsku-Białej, Millenium Hall w Rzeszowie oraz we Franowo Park w Poznaniu – mówi Rafał Czyżewski, prezes Greenway Infrastructure Poland. – Zarządcy i właściciele tych lokalizacji uznali, że nasz program jest znakomitą okazją do otwarcia się na elektromobilność. Ich klienci mogą teraz zasilać auta z naszej sieci, co jest wygodne zarówno pod względem samego procesu ładowania, jak i z uwagi na prosty sposób rejestracji. Stacje Greenway powstają w sąsiedztwie centrów handlowych, stacji benzynowych czy restauracji oraz przy głównych drogach. Według tego klucza zostały wybrane lokalizacje wszystkich powstających stacji.

Greenway Infrastructure Poland już podpisał umowy na dostawę 75 stacji ładowania. Do 2020 roku powstanie blisko 200 ładowarek w całym kraju, w tym jeszcze jedna w Rzeszowie.

W stolicy Podkarpacia jak na razie zarejestrowano 13 samochodów elektrycznych i 110 pojazdów hybrydowych. Kierowcy samochodów elektrycznych mogą naładować swój pojazd w 30 minut. Do końca bieżącego roku ta usługa będzie bezpłatna. Żeby móc korzystać z ładowarki od 1 października trzeba będzie wyrobić sobie kartę zbliżeniową na stronie greenwaypolska.pl/pl/pre-registration.

bsz