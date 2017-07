W Sanoku powstanie nowoczesny zakład karny

SANOK. Dzięki inwestycji będą nowe miejsca pracy, a także skorzystają przedsiębiorcy świadczący usługi dla nowej placówki.

Inwestycja warta ćwierć miliarda złotych powstanie w ramach programu modernizacji Służby Więziennej 2017 – 2020. Do nowego obiektu zostanie przeniesiony Areszt Śledczy, który obecnie znajduje się w centrum miasta. Przy zakładzie w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” powstanie hala produkcyjna, w której będą pracować osadzeni.

O inwestycję zabiegały setki samorządów, ale ostatecznie zostanie ona zlokalizowana właśnie w Sanoku. Obecny zakład zostanie przeniesiony na obrzeża, a miasto zyska atrakcyjny teren w centrum. Wśród korzyści, jakie miasto będzie czerpało z inwestycji, wymieniał także m.in. nowe miejsca pracy i podatki, jakie będą wpływały do samorządowej kasy.

Będą nowe miejsca pracy

- Miejsca pracy to jest to, czego tutaj potrzeba – potwierdził poseł ziemi sanockiej Piotr Uruski. – Ulokowanie nowoczesnej jednostki penitencjarnej w Sanoku to dla naszego regionu wielka sprawa. Tak dużej inwestycji nie było w tym regionie od lat – zaznaczył poseł ziemi sanockiej Piotr Uruski.

Z inwestycji cieszy się też Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka. Zapewnia, że samorząd czyni już przygotowania pod inwestycję. – Nowy zakład będzie o wiele bezpieczniejszy niż ten, który obecnie funkcjonuje w centrum miasta – powiedział burmistrz.

A dla mieszkańców nowe miejsca pracy. – Nasi przedsiębiorcy będą mogli świadczyć takie usługi jak wyżywienie, pranie i szereg innych. Trudno nie dziękować za taką inwestycję – skomentował Tadeusz Pióro.

Duży zakład karny

Budowa nowoczesnego zakładu ma się zakończyć w 2020 roku. Obiekt powstanie na działce przy ulicy Stróżowskiej. Zajmie 11 hektarów. Trzypiętrowy budynek pomieści około 1 tys. więźniów. Obok w ramach programu „Praca dla więźniów” powstanie hala produkcyjna, w której zatrudnienie będzie mogło znaleźć od 300 do 600 więźniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego osadzonego kosztuje podatników ponad 3 tysiące złotych. Dzięki programowi „Praca dla więźniów” osadzeni będą mogli zarobić na swoje utrzymanie.

Przedsiębiorcy zatrudniający więźniów dostaną specjalne ulgi i nawet 40 proc. kosztów zatrudnienia więźnia, a samorządy nowe możliwości wykorzystania ich pracy.

Dodatkowo pracę w zakładzie znajdzie około 300 funkcjonariuszy.

Martyna Sokołowska