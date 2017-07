W sierpniu ruszy rozbudowa ul. Podkarpackiej

RZESZÓW. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2018 roku.

Na ul. Podkarpackiej obecnie trwają prace przy rozbudowie skrzyżowania z nowo powstającym łącznikiem Kielanówka do S19. Od tego skrzyżowania do granic miasta Rzeszowa ulica zostanie poszerzona do czterech pasów ruchu. Prace ruszą jeszcze w sierpniu.

- Dokumentacja poszerzenia ul. Podkarpackiej jest już gotowa. W przetargu na rozbudowę złożono 9 ofert i cały czas są one analizowane. Jeśli szybko wybierzemy wykonawcę, to w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę i w sierpniu ruszą roboty – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Rozbudowa zacznie się od skrzyżowania z ul. 9 Dywizji Piechoty. Powstaje tam dwupoziomowe skrzyżowanie, a obok dwa ronda. Umożliwią one kierowcom zjeżdżającym z ul. Podkarpackiej wjazd na planowany łącznik „Kielanówka” i drogę S19, a w przyszłości również na obwodnicę południową Rzeszowa, która ma połączyć ul. Podkarpacką z al. Sikorskiego. Ul. Podkarpacka zostanie poszerzona do czterech pasów ruchu do granicy miasta. Powstaną ścieżki rowerowe i chodniki. Przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Beskidzką, a w niektórych miejscach powstaną ekrany dźwiękochłonne. Konieczne będzie wykupienie części prywatnych działek.

Blanka Szlachcińska