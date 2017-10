W sobotę poznamy mistrza Europy

ŻUŻEL. Tytuł Indywidualnego Mistrza Europy oraz miejsce w pierwszej piątce, dające utrzymanie w cyklu Speedway Euro Championship będą stawką sobotnich zawodów na torze w Lublinie.

Zaledwie sześć punktów dzieli Andzejsa Lebedevsa i Artema Lagutę – pierwszego i czwartego zawodnika cyklu Speedway Euro Championship przed ostatnią rundą zmagań. W walce o miano najlepszego żużlowca Europy liczą się także Andreas Jonsson (trzecie miejsce po trzech rundach) oraz drugi w klasyfikacji Vaclav Milik. Czech traci do prowadzącego Lebedevsa cztery punkty. W trzech poprzednich zawodach – w Toruniu, Gustrow i Hallstavik Łotysz uzbierał ich 38, co stawia go w najlepszej sytuacji przed sobotnią rywalizacją na torze w Lublinie. Na liście startowej finałowej rundy SEC znajduje się pięciu Polaków. Trzech z nich – Krzysztof Kasprzak, Mateusz Szczepaniak i Przemysław Pawlicki – powinno między sobą rozstrzygnąć walkę o miejsce w najlepszej piątce klasyfikacji końcowej, co zagwarantuje udział w cyklu SEC w przyszłym sezonie. W najlepszej sytuacji jest Kasprzak – brązowy medalista z ubiegłego sezonu zdobył do tej pory 26 punktów i jest sklasyfikowany na piątej pozycji. Szczepaniak i Pawlicki zajmują szóste i siódme z odpowiednio 24 i 23 punktami na koncie.

mj

Transmisja finału mistrzostw Europy na żużlu wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Player od 19:00.