W sobotę w Krośnie o mistrzostwo Europy

ŻUŻEL. DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW. Biało-czerwoni zdecydowanym faworytem sobotniego turnieju w Krośnie.



W sobotę o godz. 15.30 w Krośnie młodzieżowa reprezentacja Polski będzie walczyć o 6. z rzędu, a 8. w historii tytuł drużynowych mistrzów Europy do 21 lat. Biało-czerwoni za rywali będą mieli Duńczyków, Łotyszy i Niemców. W pierwotnym terminie (19 sierpnia) udało się rozegrać zaledwie 5 biegów, a na przeszkodzie w kontynuacji zawodów stanęły opady deszczu. Reprezentacji prowadzonej przez Rafała Dobruckiego w wywalczeniu mistrzowskiego tytułu nie powinna przeszkodzić absencja Maksyma Drabika. Junior Betardu Sparty Wrocław porozbijał się w ubiegłotygodniowym finale IMŚJ, czego następstwem był uraz barku i obojczyka. W Krośnie w jego miejsce pojedzie pierwotnie obsadzony w roli rezerwowego Rafał Karczmarz. Skład biało-czerwonych uzupełni z kolei 16-letni Jakub Miśkowiak z Orła Łódź. - Przede wszystkim Kuba będzie miał możliwość poznania nowego toru. Im więcej takich doświadczeń na obecnym etapie jego kariery tym lepiej. Poza tym, start w takiej imprezie to duży prestiż. Taką okazję po prostu trzeba wykorzystać - mówi Robert Miśkowiak, ojciec chrzestny Jakuba, cytowany przez stronę internetową Orła. Dobrej myśli przed zawodami w Krośnie jest również sam Rafał Dobrucki. – Cel na finał pozostaje niezmienny. W Krośnie jedziemy po złoto! – przekonuje opiekun polskiej kadry, która w międzyczasie zdążyła wywalczyć tytuł najlepszej młodzieżówki świata.

„Profesor z Oxfordu” nad Wisłokiem

Biało-czerwonym w drodze po kolejny mistrzowski tytuł najbardziej mogą zajść za skórę Duńczycy, którzy do Krosna przyjadą z legendą światowego speedwaya, 58-letnim Hansem „Profesorem z Oxfordu” Nielsenem (22-krotny mistrz świata), pełniącym obowiązki ich menedżerem. W porównaniu do pierwszego terminu zawodów, tym razem w mocniejszej obsadzie dobrze na Podkarpacie reprezentacja Niemiec. Do jej składu dołączył bowiem Michael Haertel. Wszystko wskazuje na to, że nasi zachodni sąsiedzi, aktualnie brązowi medaliści DMEJ, o brązowy krążek będą walczyć z Łotyszami. Ci z kolei w Krośnie mają szansę zdobyć pierwszy w historii medal w drużynowych zmaganiach do lat 21. Zanim do nich dojdzie, jeszcze w sobotę o godz. 10 wszystkie reprezentacje wezmą udział w oficjalnym treningu. Sobotnie zawody nie zakończą sezonu żużlowego w Krośnie, bowiem na 14 października (godz. 13) planowany jest na torze przy ul. Legionów turniej „Friendship Speedway Trophy”, mający na celu pomoc żużlowcom, którym w wyniku kontuzji zagraża przerwanie kariery.

AWIZOWANE SKŁADY

Dania: 1. Tim Sorensen, 2. Mads Hansen, 3. Mikkel B. Andersen, 4. Kasper Andersen, 17. Frederik Jakobsen

Łotwa: 5. Oleg Michaiłow, 6. Davis Kurmis, 7. Artiom Trofimow, 8. Jewgienij Kostygow

Polska: 9. Jakub Miśkowiak, 10. Dominik Kubera, 11. Bartosz Smektała, 12. Rafał Karczmarz, 19. Kacper Woryna

Niemcy: 13. Lukas Fienhage, 14. Daniel Spiller, 15. Dominik Moeser, 16. Richard Geyer, 20. Michael Haertel

Bilety zakupione w pierwszym terminie zachowują ważność na sobotnie zawody. Wejściówki (40 zł – trybuna VIP, 25 zł – normalny i 15 zł – ulgowy, program – 10 zł umożliwia wstęp na oficjalny trening, dzieci do lat 7 – wstęp wolny) dostępne są w internetowej przedsprzedaży (www.kupbilet) oraz przedsprzedaży w siedzibie klubu z Krosna, a w dniu zawodów od godz. 9 będą również dostępne w kasach stadionu przy ul. Legionów.