W środę na WSIiZ wykład Rafała Wilka

RZESZÓW. W środę o godz. 17 w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbędzie się otwarte spotkanie ze znanym rzeszowskim sportowcem, Rafałem Wilkiem, który poprowadzi wykład pt. „Droga do Rio”. Organizatorem spotkania jest Akademia 50+ WSIiZ.

Rafał Wilk to były żużlowiec, który 11 lat temu wskutek wypadku na torze w Krośnie złamał kręgosłup, co całkowicie zmieniło jego życie. Po kilkunastomiesięcznej rehabilitacji oraz pracy z fizjoterapeutą, zaczął poruszać się na specjalnym wózku. Pomimo tragicznych doświadczeń, zaczął uprawiać sport na nowo – kolarstwo na rowerze z napędem ręcznym, czyli tzw. handbike’u. Obecnie na swoim koncie ma wiele sukcesów, m.in. jest dwukrotnym złotym medalistą paraolimpijskim z Londynu (2012 r.) i pięciokrotnym mistrzem świata. W ubiegłym roku zdobył także złoty i srebrny medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Ostatnio otrzymał również Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

Pokonać wszystkie trudności w życiu Rafałowi Wilkowi pomogła pasja do sportu. To jej sportowiec zawdzięcza wszystkie swoje sukcesy. – Na stadion trafiłem po raz pierwszy jeszcze w brzuchu mamy. Wspólnie kibicowaliśmy tacie, który jeździł na żużlu. Pasja ta została później przekazana do mnie – opowiadał Rafał Wilk podczas zeszłorocznego spotkania na WSIiZ. Wykład pt. „Droga do Rio” odbędzie się w Auli im. Prof. Jerzego Chłopeckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład będzie mieć charakter otwarty, tak więc organizatorzy zapraszają wszystkie chętne osoby, nie tylko słuchaczy Akademii 50+.

mj