W środę Tour de Pologne w Rzeszowie

KOLARSTWO. TOUR DE POLOGNE. W środę (2 sierpnia) podkarpacka odsłona 74. Wyścigu dookoła Polski.

36 stopni odczuwalne w cieniu, nawet ponad 50 w słońcu i zapowiadane burze z gradem – taka aura ma towarzyszyć dzisiejszemu, podkarpackiemu etapowi 74. Tour de Pologne. Kolarze wystartują do niego z Nagawczyny, by po przejechaniu 130 km finiszować na ulicach Rzeszowa. – To będzie droga przez piekło. Krótki – przekonują eksperci.

5. etap Tour de Pologne przypada w jeden z najgorętszych, o ile nie najgorętszy dzień w tym roku. To dodatkowe utrudnienie dla kolarzy, którzy będą się musieli zmagać nie tylko z trudami pagórkowatej trasy ale również z żarem, lejącym się z nieba. Start do dzisiejszego etapy będzie jednym z bardziej nietypowych w historii Tour de Pologne. Kolarze ruszą bowiem z Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Olimp Laboratories w Pustyni. – To z pewnością będzie coś ciekawego – mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Bramy ośrodka w Pustyni będą otwarte dla kibiców już od godz. 11. Do ich dyspozycji będą dwa wejścia: jedno od strony północnej przy drodze w kierunku Nagawczyny, drugie od strony zachodniej. Za tym wejściem przygotowano także parking, który w środę będzie do użytku kibiców. Na terenie ośrodka znajdzie się także darmowa strefa nawodnienia, w której fani będą mogli sięgnąć po butelkę wody. Kibice, którzy pojawią się na starcie środowego etapu, powinni także wypatrywać hostess, ubranych w niebieskie stroje, które będą rozdawały gadżety, przygotowane specjalnie na okazję Tour de Pologne. O godz. 11.20 na scenie głównej odbędzie się oficjalna prezentacja. Start honorowy zaplanowano z kolei na godz. 13.30. Kolarze następnie przejadą do Nagawczyny, gdzie o godz. 13.40 odbędzie się start ostry.

130 kilometrów jazdy malowniczymi terenami naszego województwa, będzie wiodło m.in. przez gminę Lubenia, gdzie kolarze powalczą na dwóch górskich premiach. To właśnie tam, po przejechaniu około 70 km, zawodnicy będą walczyć o punkty w klasyfikacji górskiej. 40 km przed metą czeka ich z kolei wspinaczka na podjazd w Łanach, gdzie peleton zamelduje się dwukrotnie. Ostatnie kilometry, to już niemal tradycyjnie, walka na ulicach Rzeszowa. Peleton najpierw na al. Cieplińskiego rozpędzi się przed lotnym finiszem, żeby po przejechali pętli ulicami miasta i okolic, w tym kolejnej wspinacze w Łanach, skąd do mety jest 10 km, na najwyższych obrotach wpaść ponownie na al. Cieplińskiego, gdzie usytuowana będzie meta środowego etapu. – Dzisiejszy etap pokazuje, że mamy nowy pomysł na wyścig. Nie chcemy, aby przebiegał on tak, ja wielkie toury, gdzie najpierw są etapy płaskie, a dopiero potem górskie. W Tour de Pologne trasa jest nieprzewidywalna. Etap może wygrać sprinter, albo kolarz z ucieczki. Krótkie etapy, taki jak ten z Nagawczyny do Rzeszowa sprzyjają temu, by było dynamicznie – charakteryzuje 5. odcinek tegorocznego TdP jego dyrektor generalny, Czesław Lang.

Przed rokiem na ulicach Rzeszowa finiszował cały peleton, a najszybszy był Kolumbijczyk Fernando Gaviria, który w tym roku wygrał klasyfikację punktową Giro d’Italia. Niewykluczone, że w środę na metę także wpadnie cały kolarski peleton, co tylko może wróżyć duże emocje, aż do ostatnich sekund etapu.

Transmisja TV: start (godz. 13.10 – TVP Sport), studio i transmisja (godz. 14.30 – TVP Sport), transmisja (godz. 15.10 – TVP1 i godz. 15.30 – i Eurosport), Kronika TdP (godz. 20.05 – TVP1), powtórka etapu (godz. 20 – Eurosport).

HARMONOGRAM ETAPU

Start honorowy: Pustynia (godz. 13.30), start ostry: Nagawczyna (godz. 13.40), orientacyjny przejazd przez poszczególne miejscowości: Zawada (godz. 13.57), Łączki Kucharskie (godz. 14.10), Wielopole Skrzyńskie (godz. 14.23), Strzyżów (godz. 14.46), Czudec (godz. 15.04), Lubenia (godz. 15.16), Straszydle (godz. 15.25), Hermanowa (godz. 15.39), Tyczyn (godz. 15.48), Rzeszów (godz. 15.57), przejazd kolarzy przez Rzeszów i okolice: ul. św. Walentego (godz. 15.57), ul. św. Rocha (godz. 15.59), ul. Paderewskiego (godz. 16.03), ul. Witolda (godz. 16.03), ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty (godz. 16.04), al. Niepodległości (godz. 16.05), al. Kopisto (godz. 16.07), most Zamkowy (godz. 16.08), Plac Śreniawitów (godz. 16.09), ul. Lisa Kuli (godz. 16.09), al. Cieplińskiego (godz. 16.10), ul. Lisa Kuli (godz. 16.11), Plac Śreniawitów (godz. 16.12), most Zamkowy (godz. 16.12), ul. Podwisłocze (godz. 16.13), ul. Kwiatkowskiego (godz. 16.14), ul. Strażacka (godz. 16.16), ul. Robotnicza (godz. 16.18), ul. Wieniawskiego (godz. 16.20), ul. Kiepury (godz. 16.20), Matysówka (godz. 16.22), Łany (godz. 16.26), ul. św. Walentego (godz. 16.29), ul. św. Rocha (godz. 16.31), ul. Paderewskiego (godz. 16.35), ul. Witolda (godz. 16.35), ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty (godz. 16.36), al. Niepodległości (godz. 16.37), al. Kopisto (godz. 16.39), most Zamkowy (godz. 16.40), Plac Śreniawitów (godz. 16.40), ul. Lisa Kuli (godz. 16.41), al. Cieplińskiego – meta (godz. 16.42).

Ze względu na zróżnicowane tempo jazdy peletonu, przejazd kolarzy przez poszczególne miejscowości i ulice może się różnić od podanego. Organizatorzy TdP ostrzegają o czasowym bądź całkowitym zamknięciem ww. odcinków dróg. Więcej szczegółów o utrudnieniach na http://www.tourdepologne.pl/wp-content/uploads/2017/etapy/utrudnienia_V.jpg