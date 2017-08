W starych autobusach MPK jest niemiłosiernie gorąco

RZESZÓW. Pasażerowie nie dają rady jeździć autobusami bez klimatyzacji.

- To coś potwornego, w jakich warunkach podróżuje się podczas upałów starszymi autobusami komunikacji miejskiej, które nie mają klimatyzacji. W ostatnim tygodniu było koszmarnie gorąco, a ci, którzy mieli to nieszczęście trafić akurat na taki autobus, odczuwali skwar jeszcze dotkliwiej. Jechali zlani potem, w zaduchu i upale. To się nie godzi przecież w mieście innowacji – z taką skargą zadzwoniła do naszej redakcji pani Jolanta z Rzeszowa.

Podobnych telefonów w minionym tygodniu otrzymaliśmy więcej. Pasażerowie przyznają, że w dobrych warunkach da się tylko podróżować nowszymi autobusami wyposażonymi w klimatyzację. – Człowiek wchodzi i czuje przyjemny chłód. Ale jeżeli wejdzie się do starszego autobusu, to z miejsca ma się ochotę wyjść. Nie pomaga nawet otwarcie okien, bo jedzie się jak w rozgrzanej puszce – komentowali Czytelnicy. – Taka sama sytuacja była w zeszłym roku. Mamy kolejne lato i identyczny problem! Czas to w końcu zmienić.

Nowoczesne autobusy zastąpią starsze

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Anną Kowalską, dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Okazuje się, że przyszły rok przyniesie znaczące zmiany jeżeli chodzi o komfort podróży autobusami MPK.

- Aktualnie mamy w codziennej obsłudze 178 autobusów. 80 jest nowych, wyposażonych w klimatyzację, pozostałe to autobusy starsze sprzed 2011 roku. Zdecydowana większość z nich klimatyzacji niestety nie ma – mówi dyrektor Kowalska. – Kierowcy nowych autobusów wyposażonych w klimatyzację mają obowiązek ją włączać. Gdyby tego nie zrobili, byliby bardzo surowo karani. Jeżeli chodzi o pozostałe autobusy, mogę zapewnić, że to się zmieni, bo jesteśmy już po przetargu na zakup 50 nowych w pełni wyposażonych autobusów, które zastąpią te starsze.

Jak zapowiada ZTM, w Rzeszowie pierwsze nowoczesne długie autobusy tak zwane przegubowce pojawią się na rzeszowskich ulicach na przełomie lutego i marca przyszłego roku. – Kolejne będą sukcesywnie dostarczane i wszystkie powinny spłynąć do nas do końca 2018 r. – mówi dyrektor ZTM w Rzeszowie. – Wśród zakupionych autobusów jest 10 elektrycznych, bardzo nowoczesnych.

Pod koniec przyszłego roku stare nieklimatyzowane autobusy znikną już z rzeszowskich ulic.

Katarzyna Szczyrek