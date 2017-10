W szpitalu powstanie nowy blok operacyjny

STALOWA WOLA. Samorządy wojewódzki i powiatowy składają się na długo oczekiwaną inwestycję.

Nowy blok operacyjny w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym powstanie m.in. dzięki temu, że powiat stalowowolski dostał 10 mln zł unijnego wsparcia. Więcej będzie musiał dołożyć, ale są to już pieniądze „do przełknięcia” dla powiatowego budżetu.

Samorząd Podkarpacia rozdzielił 160 mln zł między 16 szpitali, głównie powiatowych. Trzy lecznice otrzymały obietnice wsparcia w przyszłym roku. Wcześniej w trybie pozakonkursowym 222 mln zł otrzymały szpitale wojewódzkie. To znaczy, że podkarpacka służba zdrowia dostała całkiem sporą kroplówkę ok. 400 mln zł.

Nowy blok operacyjny w stalowowolskiej lecznicy zostanie zbudowany w najnowszym pawilonie, który od kilku lat czeka na zagospodarowanie. Czeka, bo nigdy nie było na to pieniędzy. Teraz już są. Nowy blok i towarzysząca mu centralna sterylizatornia mają być oddane pod koniec przyszłego roku. W bloku będzie 5 sal operacyjnych i 3 endoskopowe. Wstępny koszt budowy to 15 mln zł. Ponad 5 mln. będzie kosztować wyposażenie. Całość ma się zamknąć w 21 mln zł. Będzie to jedna z kilku inwestycji prowadzonych w powiatowej lecznicy. Jeszcze w tym roku ma być oddane lądowisko dla helikopterów, które budowane jest na dachu, a na początku przyszłego szpitalny oddział ratunkowy. Stary blok operacyjny służy chirurgom ponad 60 lat i to był ostatni moment na nową inwestycję. Nowy ma być wykorzystywany przynajmniej przez 30 lat.

- To nie będzie prowizorka, a dawno już zaplanowana kompleksowa inwestycja – mówi Edward Surmacz, dyrektor PSS w Stalowej Woli. Oprócz stalowowolskiej lecznicy, wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymały szpitale w: Brzozowie, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, Rzeszowie (SP ZOZ 1 oraz Św. Rodziny) i Strzyżowie.

jam