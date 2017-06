Walka z czasem, aby odmulić rzeszowski zalew

RZESZÓW. Będą zmiany! W Rzeszowie chcą utworzyć oddział Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW).

W Rzeszowie powstanie siedziba RZGW – ogłosiła w poniedziałek Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Jak powiedziała, zmiany te są zasługą posłów z regionu, którym udało się wywalczyć, aby taki zapis znalazł się w nowej ustawie „Prawo wodne”. Utworzenie nowej siedziby RZGW na Podkarpaciu ma pomóc przyśpieszyć realizację ważnych inwestycji wodnych, chociażby takich, jak odmulenie rzeszowskiego zalewu.

Nowa ustawa „Prawo wodne” to obszerny dokument liczący 560 artykułów, którego zadaniem jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej. Ustawa porządkuje też sprawy organizacyjne i właśnie przy tej okazji posłowie wywalczyli utworzenie nowego biura w naszym regionie. Umożliwi to realizacje ważnych zadań w zakresie gospodarki wodnej w naszym regionie – mówił w poniedziałek poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta.

Dotychczas wszystkie sprawy związane z polityką wodną załatwiane były w RZGW w Krakowie. Teraz ma się to zmienić. – Aby zmiany były możliwe musiały zostać wprowadzone nowe zapisy w artykule 13. ustawy „Prawo wodne”. W tej chwili te poprawki zostały przyjęte bez sprzeciwu na poziomie Komisji Nadzwyczajnej. Myślę, że i Sejm przyjmie je tak samo – mówił poseł Szlachta. Ustawa ma być przyjęta już w lipcu. Kiedy zatem biuro RZGW pojawi się w Rzeszowie? – Uważam, że od 1 stycznia 2018 roku nowy zarząd będzie mógł funkcjonować na terenie Podkarpacia – dodał poseł Szlachta.

Ostatni dzwonek na odmulenie zalewu

W czasie poniedziałkowej konferencji mówiono również o trzech ważnych inwestycji wodnych w regionie: modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiornika Kąty-Myscowa w powiecie jasielskim oraz o konieczności odmulenia rzeszowskiego zalewu.

- Dwa tygodnie temu zwróciłam się do prezydenta Rzeszowa, ale także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i RZGW w Krakowie z prośbą o zintensyfikowanie działań zmierzających do przygotowania wniosku do Ministerstwa Środowiska o środki unijne na odmulenie zalewu – mówiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. – Dzięki temu we wtorek (20.06.) RDOŚ ma wydać stosowne postanowienie, które będzie mogło stanowić podstawę do wydania przez prezydenta Rzeszowa decyzji środowiskowej – dodała wojewoda podkarpacki. Następnie RZGW, który zarządza rzeszowskim zalewem będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie unijne do Ministerstwa Środowiska. Czasu w tym przypadku jest niewiele, bo termin złożenia wniosku mija w piątek, 14 lipca br. – Mamy jednak nadzieję, że ciągnący się od ponad 20 lat problem zamulenia zalewu z powodzeniem zostanie zakończony – podsumował Andrzej Szlachta, poseł na Sejm RP.

Czas zdetonować bombę ekologiczną

Zamulony zalew jest ogromnym zagrożeniem dla jedynego ujęcia wody w Zwięczycy. Według rzeszowskich ekspertów, dalsze odwlekanie w czasie może przyczynić się do tego, że wody w kranie z czasem po prostu nam zabraknie.

Eksperci szacują, że z zalewu na Wisłoku trzeba wyciągnąć już ponad 1,5 mln m sześć. mułu. Koszt inwestycji pochłonie około 40 mln zł. Jeśli ministerstwo przyzna dotację, odmulanie będzie można przeprowadzić między 2019 a 2022 rokiem.

Agata Flak